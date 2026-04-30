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SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Il mare si conferma teatro di sfide e incontri nelle regate internazionali, dove l’equipaggio degli Stati Uniti conquista il primo posto seguito dagli italiani, secondi tra le marine estere. Coinvolti anche i più giovani con il concorso “Il mare e le vele”, mentre a bordo di Nave Italia il mare diventa luogo di inclusione, formazione e crescita per ragazzi con diverse abilità. Tra sport, tecnologia e solidarietà, la vela continua a unire tradizione e futuro. 

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