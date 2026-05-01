1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio 2026 12:25 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News Anne Hathaway, Il Diavolo veste… Andy Sachs Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 30 aprile 2026 Video News Rassegna stampa estera del 30 aprile 2026 Video News La Bce resta ferma ma Lagarde sembra un po’ Draghi Video News Il successo del modello Lidl Italia alla Giornata del Made in Italy Video News Lavoro: sen. Mancini, ‘formazione continua dà a giovani e donne un progetto di vita’ Video News Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2 Video News Italo punta all’Alta Velocità in Germania, primi treni nel 2028 Video News Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma Video News Imprese: Frega (Philip Morris Italia), ‘talento al centro per reinventare business’ Carica altri Firenze cielo sereno enter location 17.2 ° C 18.4 ° 16.4 ° 26 % 8.5kmh 0 % Ven 19 ° Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 22 ° Mar 18 ° Ultimi articoli Sport Savino Del Bene Scandicci, via alla Final Four di Champions: in semifinale c’è l’Eczacıbaşı Dynavit Economia Incendio sui Monti Pisani, la preoccupazione di Cia Etruria Lavoro 1 maggio, Serafini (Snals): “Scuola pilastro del Paese, basta precarietà strutturale” Lavoro 1 maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza non sia slogan, servono controlli e responsabilità” Lavoro 1 maggio, Margiotta (Confsal): “Salari, detrazioni e patto vincolante per tutelare i lavoratori” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News Anne Hathaway, Il Diavolo veste… Andy Sachs Video news Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News Anne Hathaway, Il Diavolo veste… Andy Sachs