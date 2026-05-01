Savino Del Bene Scandicci, via alla Final Four di Champions: in semifinale c’è l’Eczacıbaşı Dynavit

FIRENZE – Si è svolta questa mattina (1 maggio) la conferenza stampa di presentazione della Final Four della Cev Women’s Champions League 2026. L’atto conclusivo della massima competizione europea per club, ospitato per il secondo anno consecutivo dalla Ülker Sports Arena di Istanbul, ha visto la partecipazione degli allenatori e delle capitane delle quattro squadre protagoniste: VakifBank Istanbul, A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, Eczacıbaşı Dynavit e Savino Del Bene Scandicci.

Per la Savino Del Bene Scandicci sono intervenuti in conferenza la capitana Maja Ognjenović e l’head coach Marco Gaspari, che hanno condiviso le loro sensazioni alla vigilia della semifinale.

Coach Gaspari ha sottolineato il percorso di crescita della squadra: “Personalmente voglio ringraziare le mie giocatrici, perché lo scorso anno, quando sono arrivato alla Savino Del Bene Scandicci, ci siamo posti un obiettivo molto ambizioso: entrare tra le prime quattro squadre d’Europa. Il percorso per arrivare alla Final Four è stato lungo e impegnativo. Quest’anno è stato particolarmente difficile: abbiamo affrontato un girone complicato con squadre di altissimo livello come VakifBank, e poi due sfide ad eliminazione diretta durissime contro Igor Gorgonzola Novara e Fenerbahçe Opet. Sicuramente vogliamo continuare a crescere: il nostro obiettivo è essere presenti ogni anno in questa competizione e competere con le migliori squadre del mondo. Le squadre arrivate fin qui meritano tutte di essere presenti: il livello è altissimo e la concorrenza è fortissima. Domani ci aspetta una semifinale molto dura. Giochiamo contro una squadra che negli ultimi anni ha scritto la storia. Abbiamo grande rispetto per il club, per le giocatrici e per lo staff, ma vogliamo continuare a fare un passo in avanti ogni stagione. Per noi è un piacere essere qui: l’anno scorso era la prima volta, quest’anno è la seconda. Un club come Scandicci vuole e deve migliorare giorno dopo giorno. Sono molto orgoglioso della mia squadra e del percorso fatto in questi due anni, ma sappiamo che dobbiamo fare ancora qualcosa in più per meritare di stare stabilmente a questo livello. Sono felice di essere di nuovo a Istanbul: in questa stagione è la terza volta che veniamo qui. È sempre un piacere giocare in un palazzetto così spettacolare. E sono anche molto contento di affrontare allenatori italiani e, soprattutto, le migliori squadre e le migliori giocatrici del mondo. Spero che tutti possano godersi questa Final Four e che sia un grande spettacolo.”

Anche la capitana Ognjenović ha evidenziato il valore del traguardo raggiunto e le ambizioni del gruppo: “Per me, personalmente, si tratta di un obiettivo ancora da completare: nella mia carriera non ho mai vinto la Cev Women’s Champions League, quindi è qualcosa a cui tengo molto, anche se preferisco non parlarne troppo. Per quanto riguarda la Savino Del Bene Scandicci, credo che, guardando indietro, questa sia stata comunque una stagione straordinaria. Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati all’inizio, puntando ai risultati più alti. Purtroppo, come l’anno scorso, siamo uscite in semifinale del campionato italiano, ma questo non cancella il valore del nostro percorso. Sono molto felice di essere ancora qui a giocarmi questa fase della Champions League. Credo che tutte le squadre presenti meritino pienamente di essere qui. Se quest’anno riuscissimo a fare un passo in più, sarebbe davvero qualcosa di speciale. Essere qui oggi, per noi, è già un sogno che si realizza. Ma allo stesso tempo siamo determinate: daremo il massimo nella semifinale contro Eczacıbaşı e poi vedremo cosa succederà domenica. Speriamo, ovviamente, di poter essere noi in finale. Siamo molto felici e orgogliose di essere qui.”