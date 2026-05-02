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Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro traniando le tubazioni del gas

Per mettere in sicurezza l'area sono arrivati i vigili del fuoco che hanno sistemato la situazione di pericolo

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REDAZIONE
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Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muro traniando le tubazioni del gas (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

SAN CASCIANO VAL DI PESA – I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti questa notte poco prima dell’una di notte nel comune di San Casciano in Val di Pesa in via Treggiaia nell’abitato della Romola, in seguito ad un incidente stradale, dove un’autovettura è andata contro un muro tranciando le tubazioni del gas per poi ribaltarsi.

I vigili del fuoco hanno effettuato la messa in sicurezza sia per la perdita di gas che dell’autovettura ibrida.

L’uomo alla guida era già stato soccorso dal personale sanitario.

© Riproduzione riservata

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