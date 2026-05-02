Morte Alex Zanardi, cordoglio anche dall’Aou Senese

SIENA – L’azienda ospedaliero-universitaria senese esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Alex Zanardi, figura straordinaria dello sport italiano e simbolo di grande umanità e determinazione.

Zanardi fu ricoverato all’Aou Senese in seguito al grave incidente occorso nel 2020. In quella drammatica circostanza, fu preso in carico dai professionisti dell’azienda, che ne hanno seguito il percorso clinico con la massima dedizione e professionalità. Il suo coraggio e la sua straordinaria capacità di affrontare le avversità hanno lasciato un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto modo di assisterlo e conoscerlo.

La direzione aziendale, insieme a tutti i professionisti dell’Aou Senese, si stringe con sincera partecipazione al dolore della famiglia, esprimendo vicinanza e sentite condoglianze.

Nel ricordarne la figura, l’azienda ne onora non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori umani e l’esempio di straordinaria forza interiore che continueranno a rappresentare un riferimento per la nostra comunità e per il mondo della sanità.