Noodles istantanei nuova mania, il medico nutrizionista: “Non li boccio, anzi”

(Adnkronos) – Una ciotola fumante di ‘instant noodles’, ripresa dall’alto, dove il giallo vivace di un tuorlo d’uovo marinato si staglia contro il rosso piccante di un brodo arricchito a mano. “Quello che una volta era il pasto della sopravvivenza per studenti fuori sede e lavoratori dell’ultimo turno, oggi è diventato il centro di gravità permanente della ‘Gen Z’. Non è solo una questione di fame o di risparmio, ma è elemento centrale di un’estetica che ha saputo trasformare un prodotto industriale in una specie di ‘tela bianca’ per l’espressione individuale. Il successo di questi spaghetti orientali nasce sotto la spinta della cultura pop asiatica, dai frame dei film coreani ai video virali che celebrano il piacere quasi ipnotico della preparazione. Ma dietro questa facciata glamour, fatta di colori saturi e suoni avvolgenti, si nasconde una riflessione più profonda sul nostro modo di intendere il cibo. La nuova generazione di consumatori abita, infatti, un paradosso affascinante: è la più attenta di sempre ai temi del benessere e della sostenibilità, eppure ha eletto a proprio simbolo un alimento che, nella sua forma base, è l’apoteosi della lavorazione industriale. Ma non li boccio”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è l’immunologo Mauro Minelli, docente di Nutrizione clinica all’università Lum Giuseppe Degennaro.

L’immunologo centra l’analisi su una forma di pragmatismo consapevole che potremmo definire alchimia alimentare: “La ‘Gen Z’ non consuma il pacchetto di noodles così come esce dalla fabbrica; lo hackera, lo scompone e lo ricompone. Sapendo che quel brodo è saturo di sodio e additivi, il consumatore moderno interviene d’autorità: dimezza la bustina del condimento chimico, aggiunge zenzero fresco, butta manciate di spinaci, tofu o pollo avanzato. Il noodle non è più il pasto, ma la base di carboidrati su cui costruire una struttura nutrizionale più nobile – osserva – Questa manipolazione domestica trova una precisa giustificazione clinica nella biochimica della nutrizione. Sotto il profilo medico, l’integrazione di ingredienti freschi non è solo un vezzo estetico, ma una necessaria manovra di mitigazione dell’impatto metabolico. I noodles istantanei, essendo sottoposti a un processo di pre-frittura e composti da farine raffinate, presentano solitamente un carico glicemico elevato. L’aggiunta di proteine nobili e fibre agisce come un modulatore: rallenta lo svuotamento gastrico e riduce i picchi di insulina, trasformando quelle che sarebbero ‘calorie vuote’ in un sistema biodisponibile più equilibrato. In questo modo, il rischio legato a conservanti e sodio viene ridotto non per eliminazione, ma per diluizione e sinergia con micronutrienti e antiossidanti vivi”.

“Questa tendenza ci dice che il confine tra salutare e processato sta diventando poroso. In un mondo dove l’inflazione morde e il tempo è una risorsa scarsa, la salute non viene più cercata nell’eliminazione punitiva dei cibi pronti, ma nella loro redenzione attraverso l’aggiunta di ingredienti freschi – chiosa Minelli – È una gestione flessibile della dieta che accetta il compromesso: ci si concede il piacere intenso dell’umami e la velocità di un’ebollizione di tre minuti, ma si rivendica il controllo sulla qualità finale del piatto. In definitiva, la febbre dei noodles istantanei ci parla di un bisogno di conforto che sia insieme economico, visivo e rassicurante. In quella ciotola convivono la precarietà di una generazione e la sua incessante capacità di inventare nuove forme di lusso accessibile. È la dimostrazione – conclude – che, anche partendo da un pacchetto di plastica da un euro, si può orchestrare un piccolo rituale quotidiano di self-care, dove la salute del corpo e quella dello spirito cercano, finalmente, un punto d’incontro”.

—

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)