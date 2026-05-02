Sondaggi Politiche 2027, campo largo in vantaggio. Vannacci e Calenda decisivi?

Politiche 2027, il campo largo con 45.6% passa in vantaggio di un punto sul centrodestra, 44.6%.

Allunga e sorpassa la coalizione centrosinistra con Pd, leader Schlein, M5S, Conte, Avs con Bonelli Fratoianni, Italia Viva di Renzi, e +Europa col segretario Magi rispetto al centrodestra guidato dalla premier Meloni, leader FdI, con Tajani, Forza Italia, Salvini, Lega, e Noi Moderati con Lupi.

Con il generale eurodeputato Vannacci, 3.4% col suo Futuro Nazionale, e Calenda, 3.1%, con Azione, partito da lui fondato, che, in un eventuale testa a testa tra le due coalizioni, potrebbero rivelarsi decisivi nell’ottica di eventuali alleanze.

E dunque pesantissimi.

E’ la fotografia dell’ultima Supermedia Youtrend/Agi, rilevazioni 30 aprile 2026, che registra il progresso maggiore per Alleanza Verdi e Sinistra guidata da Fratoianni e Bonelli.

Ecco le intenzioni di voto Politiche 2027 dell’ultima Supermedia Youtrend per Agi, con la variazione rispetto alla precedente rilevazione del 16 aprile):

Fratelli d’Italia – 28,2% (+0,1%);

Partito Democratico – 22,4% (=);

Movimento 5 Stelle – 12,8% (=);

Forza Italia – 8,2% (-0,1%);

Lega – 7% (-0,2%);

Alleanza Verdi e Sinistra – 6,5% (+0,3%);

Futuro Nazionale – 3,4% (-0,1%);

Azione – 3,1% (+0,1%);

Italia Viva – 2,4% (-0,1%);

+Europa – 1,5% (=);

Noi Moderati – 1,1% (=).

Supermedia Youtrend/Agi “è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. Quest’ultima ponderazione include sondaggi realizzati dal 16 al 29 aprile ed è stata effettuata il 30 aprile sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Emg (data di pubblicazione 24 aprile), Eumetra (23 aprile), Ixè (27 aprile), Only Numbers (23 aprile), Swg (20 e 27 aprile), Tecnè (20 e 25 aprile) e Youtrend (30 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio è disponibile sul sito ufficiale sondaggipoliticoelettorali.it”