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Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti Lega

Editoriale
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Sondaggi post No: campo largo sorpassa centrodestra. Giù FdI. Su M5S, Pd e Vannacci. Avs davanti Lega
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Prima Supermedia Agi/Youtrend dopo il trionfo del No che ha respinto la riforma costituzionale Meloni-Nordio al voto con referendum. Prima media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto dopo lo scossone referendum del 22 e 23 marzo. Con successive dimissioni di Delmastro, sottosegretario giustizia, Bartolozzi, ormai ex capa di gabinetto ministro Nordio, e di ministra Santanchè.

E successivo avvicendamento di ruoli in Forza Italia guidata da Tajani, con cambio di capogruppo al Senato, Stefania Craxi al posto di Gasparri. 

Una Supermedia che fotografa al 26 marzo 2026 il sorpasso del campo largo centrosinistra Pd-M5S-AvS-Italia Viva-+Europa sul centrodestra con 45.4% davanti a 44.6%.

Perde voti Fratelli d’Italia guidato dalla premier Giorgia Meloni, che scende al 28.2%. Meno 0.6% rispetto a due settimane fa.

Per FdI il dato peggiore dalle Europee 2024. 

Allunga M5S presieduto da Giuseppe Conte che balza a 13.2%, +1,3% rispetto a un mese fa e più 0.8% rispetto a due settimane fa.

Il Pd guidato da Elly Schlein sale a 21.8%, più 0.2%.

E sale anche Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato dal generale europarlamentare Roberto Vannacci. 

Per Futuro Nazionale 3.6%, più 0.4%.

Guadagna 0.2% Forza Italia che sale a 8.9%. 

AVS guidata da Fratoianni e Bonelli stabile con 6.7%, davanti alla Lega di Salvini, che scende a 6.3%, meno 0.2%

Calo Azione di Carlo Calenda, che scende a 3%, meno 0.3%.

Stabile Italia Viva di Matteo Renzi con 2.2%.

+Europa 1.5%, meno 0.1%.

Noi Moderati 1.2%, più 0.1%, non rilevato da Youtrend.

 

 

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