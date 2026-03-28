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Vannacci a Firenze: quartiere blindato e proteste: “Non ti vogliamo”. Il generale: “Chissà quante fave”

Cori e striscioni per l'inaugurazione della sede di Futuro Nazionale. Piazza Tanucci a Firenze blindata da forze dell'ordine per Roberto Vannacci. Locandina di Firenze Antifascista con Vannacci a testa in giù. Alessandra Nardini, Pd, assessora Regione Toscana: "Meglio fave che fascisti"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Vannacci a Firenze: quartiere blindato e proteste:
(Foto Fb Roberto Vannacci)
1 ' di lettura

Piazza Tanucci blindata dalle forze dell’ordine e quartiere in rivolta a Firenze per la prima sede provinciale italiana di Futuro Nazionale inaugurata sabato 28 marzo pomeriggio dalle 17 da Roberto Vannacci.

 

Vannacci a Firenze: quartiere blindato e proteste: "Non ti vogliamo". Il generale: "Chissà quante fave"
(Foto Fb Cristiano Romani)

Cori e striscioni di contestazione “Vannacci a Firenze un ti si vole” e “Più case di quartiere. Meno covi di fascisti. Ridateci il Romito” per il generale europarlamentare.

Vannacci intanto, si annuncia a Firenze con un video social in cui, sbucciando i baccelli commenta: “Oggi fave. Chissà quante ne incontreremo a Firenze a contestare”

La replica via social di Alessandra Nardini, Pd, assessora regionale: “A Vannacci, oggi a Firenze, risponderei semplicemente così: “In questo Paese, quelle che oggi definisci ‘fave’, hanno chiuso i conti con quelli come te il 25 aprile 1945. Meglio ‘fave’ che fascisti. E invece lui non riesce proprio a capirlo che in Toscana non c’è spazio per i nostalgici, per l’odio e la discriminazione”.

 

Centinaia di residenti e attivisti si sono riuniti per un ‘pranzo di quartiere’ organizzato in segno di protesta contro l’apertura della sede locale di Futuro Nazionale.

A pochi metri una festa di ‘non benvenuto’ di alcune decine di residenti e famiglie con bambini con gessetti colorati per fare disegni in terra, attività conviviali e giochi all’aperto.

Contestazione per Vannacci a Firenze, come avvenne a Livorno alla vigilia delle regionali 2025, allora il generale europarlamentare era ancora il vice di Salvini in Lega.

Firenze Antifascista posta una locandina con Vannacci a testa in giù: “Vannacci non è un provocatore isolato: è l’espressione organica di una destra che usa la retorica della “libertà di parola” per legittimare una visione di società gerarchica e militarizzata”.

Poi: “Contestare Vannacci non è censura: è memoria, è coerenza con chi ha combattuto per liberare questo paese dal fascismo, con chi ha lottato per arrivare alle conquiste sociali che personaggi come lui vorrebbero seppellire una volta per tutte.
La nostra risposta è collettiva e senza deleghe: nessuno spazio di agibilità a chi alimenta la politica dello sfruttamento, della diseguaglianza e della paura”

 

© Riproduzione riservata

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