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Cascina, il consenso di Rollo cresce e il Pd può approfittarne

La visibilità di 'Valori e Impegno Civico' modifica gli equilibri del centrodestra e indirettamente favorisce il sindaco uscente

Politica
REDAZIONE
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Cascina, il consenso di Rollo cresce e il Pd può approfittarne (foto FB)
1 ' di lettura

CASCINA – A Cascina il quadro politico in vista delle prossime amministrative sembra evolversi settimana dopo settimana, e uno degli elementi più evidenti è la crescita del consenso attorno a Dario Rollo e alla lista civica Valori e Impegno Civico.

Una dinamica che sta modificando gli equilibri del centrodestra locale e che, indirettamente, potrebbe favorire il Partito Democratico guidato dal sindaco uscente Michelangelo Betti.
Rollo, ex vicesindaco e già figura centrale dell’amministrazione cascinese negli anni passati, sta costruendo una campagna fortemente radicata sul territorio, puntando su temi concreti come sicurezza, manutenzione urbana, qualità della vita e rapporto diretto con i cittadini. Un’impostazione civica che sta intercettando consenso soprattutto nell’area moderata e conservatrice.

Proprio questa crescita politica rappresenta oggi uno dei fattori più delicati per il centrodestra ufficiale, rappresentato dalla candidata sindaca Donatella Legnaioli. Con due proposte capaci di rivolgersi a un elettorato molto simile, il rischio di una dispersione del voto appare sempre più concreto. Da una parte la coalizione tradizionale dei partiti di centrodestra, dall’altra il progetto civico di Rollo, che continua a consolidare presenza e visibilità sul territorio.

In questo scenario il Pd di Michelangelo Betti appare, almeno al momento, nella posizione più favorevole. Il sindaco uscente può contare sulla compattezza della propria area politica e sul vantaggio derivante dall’esperienza amministrativa maturata negli ultimi anni. Ma soprattutto osserva con attenzione una possibile frammentazione del fronte avversario che potrebbe risultare decisiva già al primo turno.

Secondo diversi osservatori locali, la vera partita elettorale potrebbe giocarsi proprio sulla capacità del centrodestra di evitare uno scontro interno. Se il consenso di Rollo continuerà a crescere, infatti, il peso delle liste civiche potrebbe diventare determinante negli equilibri finali della corsa a Palazzo civico.

A Cascina la campagna elettorale entra quindi in una fase cruciale: mentre il Pd cerca di consolidare il vantaggio del sindaco uscente, il centrodestra si trova davanti alla sfida più difficile, quella di evitare che la competizione interna finisca per trasformarsi nel principale assist politico al centrosinistra.

© Riproduzione riservata

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