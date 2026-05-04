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Giani ad Aulla: “Il Cpr porta degrado. Mi opporrò con tutti i mezzi possibili a una scelta così nefasta”

Il presidente della Regione Toscana con i sindaci di Aulla e Fosdinovo a Pallerone, sede individuata da Governo Meloni per ipotesi Cpr: "La Lunigiana va valorizzata, non penalizzata. La Toscana va sostenuta, non mortificata"

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CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Giani ad Aulla:
(Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura

Eugenio Giani ad Aulla, provincia di Massa-Carrara, lunedì 4 maggio.

E a Pallerone, sede individuata dal Governo Meloni per la possibile realizzazione di un Cpr.

Come annunciò lo stesso presidente della Regione Toscana a metà aprile scorso, rendendo nota una comunicazione del ministro Piantedosi.

Con Giani, Roberto Valettini, sindaco di Aulla, e Antonio Moriconi, sindaco di Fosdinovo: “No al Cpr a Pallerone: “Qui abbiamo pensato a una direttrice turistica che collega Aulla a Fosdinovo. Tutto questo viene liquefatto se andasse avanti la prospettiva del Cpr. Perché il Cpr significa portare qui non solo le persone destinate al rimpatrio. Alcune volte stanno per mesi, per anni e accanto a loro arrivano congiunti, amici. Magari responsabili borderline come loro di reati. Quindi il degrado, che ogni Cpr che è stato realizzato crea. Non sono d’accordo. Come presidente della Toscana mi opporrò con tutti i mezzi possibili a una scelta così nefasta. La Lunigiana va valorizzata, non penalizzata“.

Poi Giani via social: “Una scelta sbagliata, che rischia di penalizzare un territorio come la Lunigiana che ha bisogno di sviluppo, valorizzazione nuove opportunità, non di interventi calati dall’alto. La Toscana diffusa va sostenuta, non mortificata. Per questo attiveremo tutti gli strumenti a disposizione per difendere questo territorio e il suo futuro. La Lunigiana merita rispetto, investimenti e prospettive di crescita”.

A metà aprile scorso Giani annunciò: “Ho ricevuto una lettera dal ministro Piantedosi indirizzata alla mia segreteria nella quale si prospetta la possibilità di individuare nel territorio della Lunigiana, e in particolare a Pallerone, un sito per la realizzazione di un Cpr. Ritengo questa ipotesi un grande errore sotto molteplici punti di vista. Il mio parere sarà nettamente contrario.”.

© Riproduzione riservata

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