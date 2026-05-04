Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Massa

MASSA – Drammatico incidente nella notte appena trascorsa in via degli Unni, nella zona industriale di Massa, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un violento schianto contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’allarme è scattato intorno alle 1,15, quando la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada proprio nei pressi della concessionaria Brotini.

L’impatto è stato talmente violento da innescare un incendio che ha avvolto rapidamente l’abitacolo. Per il conducente, rimasto intrappolato all’interno del veicolo in fiamme, non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo è morto carbonizzato. Al momento non sono ancora note le generalità della vittima né l’età presunta, proprio a causa delle condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo. Si lavora a identificate il proprietario dell’auto, con tutta probabilità la vittima del sinistro.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 giunti con l’automedica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro che è costato la vita all’automobilista.