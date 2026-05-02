Dal pediatra fino a 18 anni d’età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia Video News 2 Maggio 2026 15:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adkronos Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 25.2 ° C 25.8 ° 22.7 ° 27 % 3.1kmh 0 % Sab 24 ° Dom 24 ° Lun 23 ° Mar 16 ° Mer 17 ° Ultimi articoli Primo Piano Muore per un boccone rimasto di traverso mentre è al ristorante Editoriale Sondaggi Politiche 2027, campo largo in vantaggio. Vannacci e Calenda decisivi? Primo Piano Incendio sul monte Faeta, Giani: “Fondamentale un invaso realizzato da poco nelle vicinanze” Salute e Benessere Dilemma Ai, potenzia o indebolisce il cervello? I consigli dell’esperto per non farsi sovrastare Primo Piano Affonda barca Flotilla verso Gaza con Antonella Bundu: “Salvati da Open Arms. Siamo dodici naufraghi” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video news Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale”