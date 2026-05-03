Cade dalla moto da enduro e si frattura la spalla: recuperato da vigili del fuoco e Sast

TALLA – Intervento di soccorso in zona impervia nella mattinata di oggi (3 maggio) per un incidente che ha visto coinvolto un appassionato di enduro nei boschi della zona di Capraia, nel comune di Talla. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11.

Un uomo di 53 anni, mentre stava effettuando un’escursione in sella alla sua moto da fuoristrada, è caduto riportando una probabile frattura della spalla. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, che ha attivato immediatamente i soccorsi sanitari. Data la natura del terreno, difficilmente raggiungibile dai mezzi ordinari, è stata mobilitata una complessa macchina dei soccorsi che ha visto impegnati la squadra di terra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, il Sast (Soccorso alpino e speleologico toscano) e un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Soci.

Per velocizzare le operazioni di recupero e il trasferimento in ospedale, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari e dai tecnici del soccorso alpino, il 53enne è stato recuperato e trasportato in codice giallo al policlinico di Careggi a Firenze per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.