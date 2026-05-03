24.2 C
Firenze
domenica 3 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade dalla moto da enduro e si frattura la spalla: recuperato da vigili del fuoco e Sast

Complessa operazione di soccorso nei boschi di Talla: l'infortunato è un uomo di 53 anni che stava effetuando un'escursione

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Cade dalla moto da enduro e si frattura la spalla (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

TALLA – Intervento di soccorso in zona impervia nella mattinata di oggi (3 maggio) per un incidente che ha visto coinvolto un appassionato di enduro nei boschi della zona di Capraia, nel comune di Talla. L’allarme alla centrale operativa del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 11. 

Un uomo di 53 anni, mentre stava effettuando un’escursione in sella alla sua moto da fuoristrada, è caduto riportando una probabile frattura della spalla. A dare l’allarme è stato il compagno di escursione, che ha attivato immediatamente i soccorsi sanitari. Data la natura del terreno, difficilmente raggiungibile dai mezzi ordinari, è stata mobilitata una complessa macchina dei soccorsi che ha visto impegnati la squadra di terra dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena, il Sast (Soccorso alpino e speleologico toscano) e un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Soci.

Per velocizzare le operazioni di recupero e il trasferimento in ospedale, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1. Dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari e dai tecnici del soccorso alpino, il 53enne è stato recuperato e trasportato in codice giallo al policlinico di Careggi a Firenze per le cure del caso. I vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
24.2 ° C
25.6 °
22.1 °
38 %
4.6kmh
0 %
Dom
24 °
Lun
22 °
Mar
17 °
Mer
17 °
Gio
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1886)ultimora (964)ImmediaPress (280)Video Adnkronos (227)sport (69)lavoro (66)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati