Vela, fondazione Francesca Rava con la Marina Militare alla presentazione del libro ‘Ti cercherò sempre’

(Adnkronos) – Il Circolo Ufficiali di Livorno (Via San Jacopo in Acquaviva 111) ha ospitato, nell’ambito della Settimana Velica Internazionale, la presentazione del libro “Ti cercherò per sempre. La storia di due sorelle e della Fondazione Francesca Rava”, a cura di Claudio Guerrini, conduttore radio-televisivo, scrittore e storico volontario della Fondazione. Il volume, pubblicato da Mondadori per celebrare i 25 anni della Fondazione, è introdotto dalla prefazione di Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera. L’incontro è aperto a velisti, membri di yacht club e cittadinanza, con la partecipazione di una rappresentanza di allievi.

All’evento sono intervenuti il Contrammiraglio Alberto Tarabotto, Comandante dell’Accademia Navale, Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione, Emma Bajardi, responsabile emergenze della Fondazione, Claudio Guerrini, autore del volume, un allievo che ha visitato una Casa NPH in Repubblica Dominicana, un rappresentante di ‘Amici della Zizzi’, ente ligure che collabora con la Fondazione. La Fondazione Francesca Rava, attiva dal 2000, sostiene bambini, adolescenti e donne in condizioni di fragilità in Italia, Haiti e nel mondo. In Italia rappresenta NPH – Nuestros Pequeños Hermanos, organizzazione umanitaria internazionale presente in 9 Paesi dell’America Latina, impegnata a garantire ai minori vulnerabili un percorso “dalla strada alla laurea”.

Ad Haiti la Fondazione ha realizzato e sostiene l’Ospedale pediatrico NPH Saint Damien, unico ospedale gratuito e antisismico dell’isola, che ogni anno salva la vita a circa 80.000 bambini. Dal 2010, a seguito del devastante terremoto, la collaborazione con la Marina Militare ha consolidato una sinergia preziosa, dando vita a numerosi progetti umanitari in Italia e nel mondo. Il libro “Ti cercherò per sempre” intreccia interviste e testimonianze in un racconto corale, nato dalla storia della Presidente Mariavittoria Rava, che ha trasformato la promessa fatta alla sorella Francesca, scomparsa prematuramente, in un impegno concreto a favore dell’infanzia più fragile. «Questo libro è per chi, in qualunque forma di sofferenza, cerca un senso, una luce, un motivo per continuare a credere. È un omaggio all’amore che supera ogni barriera e all’umanità silenziosa che sceglie ogni giorno di fare del bene. Ringraziamo di cuore la Marina Militare per essere sempre al nostro fianco», dichiara Mariavittoria Rava. Il ricavato della vendita del libro sarà interamente destinato ai progetti della Fondazione, offrendo a tutti l’opportunità di contribuire concretamente a garantire un futuro migliore per chi ha più bisogno.

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