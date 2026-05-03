Visite dal medico del lavoro, Toscana low cost: prezzi tra i più bassi d’Italia

FIRENZE – Nel panorama italiano della medicina del lavoro, il costo della visita del medico competente rappresenta uno degli elementi centrali per le aziende chiamate a garantire la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti.

I dati di mercato, basati su listini reali e offerte presenti sul territorio nazionale, mostrano come il prezzo di una visita medica standard si collochi generalmente tra i 40 e i 70 euro, con variazioni legate al contesto operativo, al numero di lavoratori e alla struttura del servizio. In questo scenario, la Toscana si distingue per un posizionamento particolarmente competitivo, con tariffe che spesso si attestano nella fascia più bassa del range nazionale, intorno ai 45–50 euro per visita.

Si tratta di valori concreti, riscontrabili in diversi operatori regionali, che evidenziano come il mercato toscano sia caratterizzato da una forte attenzione al contenimento dei costi. La visita del medico competente, che costituisce il momento fondamentale della sorveglianza sanitaria, viene quindi proposta a condizioni economiche particolarmente favorevoli rispetto ad altre aree del paese, dove lo stesso servizio tende a collocarsi su livelli più elevati, soprattutto nei contesti più strutturati o con maggiore integrazione organizzativa.

È importante sottolineare che il prezzo della sola visita non esaurisce il quadro complessivo della sorveglianza sanitaria. In molti casi, infatti, alla visita si affiancano esami analitici e strumentali che vengono prescritti in funzione dei rischi specifici legati alla mansione svolta dal lavoratore. Questi accertamenti, come ad esempio controlli della funzionalità respiratoria, valutazioni dell’udito o altri test clinici, rappresentano un’integrazione essenziale del percorso sanitario e incidono sul costo complessivo per azienda, pur rimanendo distinti dalla tariffa della visita medica base.

Il fatto che la Toscana mantenga prezzi contenuti per la visita del medico competente la colloca stabilmente nella fascia più accessibile del mercato nazionale. Una posizione che può rappresentare un vantaggio competitivo per le imprese locali, ma che allo stesso tempo apre una riflessione sul valore complessivo del servizio e sulle prospettive di evoluzione del settore, sempre più orientato verso modelli integrati di prevenzione e gestione della salute nei luoghi di lavoro