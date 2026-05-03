La Savino Del Bene perde al tie break la battaglia con l’Eczacibasi: niente finale di Champions

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Savino Del Bene Volley 3-2 (20-25, 25-20, 25-17, 21-25, 15-8)

ECZACIBASI DYNAVIT ISTANBUL: Özel (L2) n.e., Şebnem Aköz (L1), Stysiak 30, Özdemir, Jack-Kisal 13, Diken, Erkek 7, Smrek 2, Şahi̇n 6, Rettke 5, Aygün n.e., Maglio n.e., Plummer 9, Karakurt 18. All.: Bregoli G.C.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 11, Castillo (L1), Ruddins, Franklin 2, Ribechi (L2), Bosetti 7, Ognjenovic 4, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 8, Antropova 34, Weitzel 8. All.: Gaspari.

ARBITRI: Aleksander Sikenjic (LIE) – Wojciech Glod (POL)

SCANDICCI – La Savino Del Bene Volley esce sconfitta al tie-break nella semifinale della Final Four di Cev Champions League, cedendo per 3-2 contro Eczacıbaşı Dynavit Istanbul.

La Savino Del Bene Volley è partita forte e ha conquistato il primo set 20-25, imponendosi con autorità. L’Eczacıbaşı ha reagito nel secondo (25-20) e ha preso il controllo nel terzo (25-17). Le ragazze di coach Gaspari non hanno mollato e hanno riportato il match in equilibrio vincendo il quarto 21-25, ma nel tie-break sono state le turche a fare la differenza, chiudendo 15-8.

A livello individuale spiccano i 34 punti di Ekaterina Antropova, top scorer dell’incontro, mentre sono 11 i punti di Skinner, unica altra giocatrice scandiccese a chiudere in doppia cifra.

A livello di squadra Eczacıbaşı ha chiuso con migliori percentuali d’attacco (53% contro 46%) e una ricezione più solida (43% di positiva contro 36%). Equilibrio a muro (11-9) e servizio, dove la Savino Del Bene Volley ha trovato un leggero vantaggio negli ace (7-6).

Quella contro Eczacıbaşı è stata la 51esima e penultima partita stagionale per la Savino Del Bene Volley. Oggi (3 maggio) l’ultimo impegno dell’annata: alle 17 turche (16 italiane) la finale per il terzo posto contro A. Carraro Prosecco DOC Conegliano.

Coach Marco Gaspari commenta così il match post-partita: “C’è grande dispiacere, da parte mia e credo di tutta la squadra, perché abbiamo lavorato tanto per essere qui. Faccio i complimenti a Eczacıbaşı Dynavit Istanbul, che ha giocato una grande partita. Sapevamo che, contro una squadra così fisica, avremmo dovuto disputare una gara furba e aggressiva soprattutto al servizio, non potendo rispondere con la stessa fisicità. Siamo partiti molto bene, ma a mio avviso ci è mancata lucidità e ordine nella fase centrale del match, in particolare nel sistema muro-difesa. Inoltre, non siamo stati abbastanza aggressivi al servizio: abbiamo rischiato poco e, contro una squadra con queste caratteristiche, questo diventa un limite importante. Se poi si aggiunge una prestazione in attacco al di sotto dei nostri standard, diventa tutto più complicato. Nonostante questo, siamo stati bravi a rientrare in partita dopo essere andati sotto 2-1, in un momento non semplice. Il dispiacere resta grande, anche a livello personale, perché abbiamo sudato così tanto per essere qui, abbiamo aspettato 5 settimane di lavoro per essere qui, chiaro che ci tenevamo andare in finale, l’ho sempre detto, non lo nascondo, ma come ho detto non bisogna mai dar per scontati i risultati ottenuti perché poi dopo ci si dimentica che gli avversari sono forti, hanno dei giocatori fisici e di qualità e che ci stiamo abituati troppo bene secondo me”.

“Battute a parte – conclude – merito a Eczacıbaşı e anche al VakıfBank. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita: vogliamo chiudere al meglio una stagione per me meravigliosa, con un gruppo fantastico. A fine anno è normale che ci siano cambiamenti, ma dobbiamo onorare fino in fondo questa annata. Il dispiacere c’è, ma domani dobbiamo essere al massimo.”