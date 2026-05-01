Sconfitta fatale contro il Lecce: il Pisa retrocede matematicamente in serie B

PISA – L’epilogo più amaro si materializza al termine della sfida contro il Lecce: la sconfitta per 1-2 condanna il Pisa alla matematica retrocessione in Serie B con ben tre giornate di anticipo rispetto alla naturale conclusione del campionato. Una gara in cui la formazione toscana ha cercato a più riprese di mantenere vive le proprie speranze, pagando tuttavia a caro prezzo le disattenzioni difensive e la grave imprecisione sotto porta contro un avversario rivelatosi letale e concreto nelle ripartenze a campo aperto.

L’incontro si apre su ritmi immediatamente vivaci. Sono gli ospiti a farsi vedere per primi al 4′ con Banda, abile a saltare Canestrelli al limite dell’area per poi impegnare l’estremo difensore Semper. La reazione del Pisa è affidata a una punizione di Aebischer al 13′, disinnescata da Falcone, ma è al 15′ che i padroni di casa sciupano una colossale opportunità: innescato in contropiede da Angori, Stojilkovic si presenta a tu per tu con il portiere salentino ma calcia incredibilmente a lato. L’attaccante ci riprova al 21′, trovando l’attenta opposizione di Tiago Gabriel che rifugia in calcio d’angolo. La foga toscana rischia di trasformarsi in un clamoroso autogol al 23′, quando un errato retropassaggio di Akinsanmiro costringe Semper a un prodigioso e provvidenziale salvataggio in scivolata proprio sulla linea di porta. Dopo un pericoloso traversone di Léris che arma una conclusione centrale di Canestrelli ben bloccata da Falcone e un colpo di testa alto di Moreo, il Lecce si riaffaccia in avanti al 33′ con Ngom, che non impatta bene un cross di Banda facilitando la presa del portiere. Prima dell’intervallo c’è ancora spazio per un tentativo da posizione defilata dello stesso Stojilkovic, sventato con prontezza dal portiere leccese.

La ripresa si apre con un Pisa fisiologicamente sbilanciato in avanti alla ricerca del vantaggio, esponendosi così inesorabilmente alle incursioni avversarie. Al 52′, Cheddira protegge un prezioso pallone nella metà campo toscana e innesca la velocità di Banda, il quale, trovandosi colpevolmente solo, punta la porta e batte Semper con un tiro dalla distanza, firmando lo 0-1. La risposta della compagine guidata all’orgoglio è immediata: passano appena cinque minuti e Léris si avventa su una sfera vagante generata da un batti e ribatti in area di rigore, fulminando Falcone con una pregevole conclusione al volo che ripristina temporaneamente la parità.

L’equilibrio ritrovato dura tuttavia lo spazio di pochi minuti. Dopo un brivido per un tiro del leccese Ramadani terminato di poco alto sugli sviluppi di una respinta coi pugni di Semper, gli ospiti assestano il colpo definitivo al 65′. Un lunghissimo rinvio di Falcone innesca la progressione a tutto campo di Pierotti, che giunto nei pressi dell’area di rigore serve Cheddira, glaciale nel trafiggere Semper per il nuovo e definitivo vantaggio salentino. Nel segmento finale della gara, il Pisa tenta i disperati assalti della speranza: al 73′, una sponda di Touré libera al colpo di testa Piccinini, ma Falcone si supera salvando il risultato sulla riga. L’ultimo sussulto è di marca ospite con una rete di Camarda all’80’, poi annullata per posizione di fuorigioco. Il triplice fischio chiude le ostilità, decretando l’1-2 e certificando il ritorno del Pisa nel campionato cadetto.

Il tabellino

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov (81’ Cuadrado); Leris, Akinsanmiro (81’ Durosinmi), Aebischer, Vural (70’ Piccinini), Angori (64’ Toure); Stojilkovic(70’ Meister), Moreo. All. Hiljemark.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti (93’ Gandelman), L. Coulibaly, Banda (72’ Camarda); Cheddira (72’ Jean). All. Dí Francesco.

RETI: 52’ Cheddira (L), 56’ Leris (P), 65’ Cheddira (L).

NOTE: Ammoniti: Caracciolo (P), Aebischer (P), Cheddira (L), Durosinmi (P), Meister (P).