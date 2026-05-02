Colpito da un treno in transito alla stazione di Pisa rimane incastrato sotto il mezzo: gravissimo un 37enne

PISA – Mattinata di caos e paura alla stazione ferroviaria di Pisa Centrale, dove intorno alle 9 si è verificato un grave incidente ferroviario che ha visto coinvolto un uomo di 37 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne sarebbe stato colpito e sbalzato da un treno passeggeri ad alta velocità durante il transito del convoglio in direzione Firenze.

L’impatto è stato estremamente violento e ha richiesto l’intervento immediato della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa. I pompieri hanno lavorato per liberare l’uomo, rimasto incastrato a seguito dell’urto, provvedendo alla sua immobilizzazione prima di consegnarlo alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul posto con l’automedica Alfa di Pisa e un’ambulanza Bravo.

Le condizioni del 37enne sono apparse subito critiche a causa di un grave politrauma riportato nello scontro. Dopo le prime manovre di stabilizzazione effettuate in banchina, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello.

Per consentire le delicate operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco, il tratto ferroviario interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e della Polizia per effettuare i rilievi tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’investimento.

Una volta ultimate le procedure di emergenza, la circolazione dei treni è ripresa regolarmente.