Ricavi oltre gli 8 milioni di euro per la Sogefarm Cascina: ottimi risultati dal bilancio 2025

CASCINA – Crescita, investimenti e sempre maggiore attenzione ai cittadini: si è chiuso con risultati decisamente positivi il bilancio 2025 di Sogefarm Cascina, confermando un percorso di sviluppo solido e continuo. I ricavi hanno superato gli 8,1 milioni di euro, evidenziando il rafforzamento dell’attività e il ruolo sempre più centrale delle farmacie comunali sul territorio. “I risultati raggiunti confermano il valore strategico di Sogefarm per la nostra comunità – commenta l’amministrazione comunale –. Non parliamo solo di numeri, ma di un servizio pubblico essenziale che negli anni è cresciuto mantenendo al centro i cittadini e l’accessibilità alle cure”.

Facendo un confronto tra il 2019 e il 2025, si evidenzia con chiarezza il percorso di sviluppo intrapreso: i ricavi sono passati dai 5,5 milioni di euro del 2019 agli oltre 8,1 milioni di euro del 2025, a dimostrazione di una crescita significativa dell’attività. Parallelamente, le immobilizzazioni sono cresciute da 496mila euro a oltre 3,3 milioni, a testimonianza degli importanti investimenti realizzati per migliorare strutture e servizi. Una crescita che si riflette anche sull’occupazione: il numero dei dipendenti è passato da 35 unità nel 2019 agli attuali 42, segnando un rafforzamento significativo dell’organizzazione. Dal 2022 Sogefarm ha portato avanti un importante piano di rinnovamento, con la ristrutturazione completa delle prime due farmacie per dimensioni e volumi di attività della società, con nuovi studi medici e nuovi servizi aggiuntivi per gli utenti. Un percorso che si è rafforzato ulteriormente con la recente apertura, nel mese di marzo 2026, della quinta farmacia di Zambra, ampliando la presenza sul territorio.

Accanto ai numeri, resta centrale la missione pubblica. L’azienda continua infatti a garantire politiche di accessibilità, come sconti fino al 15% sui farmaci a carico del cittadino e numerose giornate dedicate con prezzi agevolati, oltre all’introduzione di nuovi servizi sanitari e di prevenzione. “La crescita registrata in questi anni è il risultato di un lavoro costante sugli investimenti, sull’organizzazione e sull’innovazione dei servizi – aggiunge l’amministratore unico Marco Ruocco –. Un risultato reso possibile grazie all’impegno quotidiano e alla professionalità dei dipendenti della società, che hanno contribuito in modo determinante a questo percorso di sviluppo, coniugando qualità del servizio e attenzione verso i cittadini”.

Il bilancio 2025 e il confronto con gli anni precedenti confermano quindi una realtà in crescita, capace di coniugare sviluppo economico, investimenti e attenzione sociale. Un percorso che si inserisce pienamente nella direzione della farmacia dei servizi, rafforzando il ruolo delle farmacie comunali come punti di riferimento sanitari sempre più completi, accessibili e integrati con i bisogni della comunità.