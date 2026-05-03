Perde il controllo dell’auto e si schianta a bordo strada: due feriti nell’incidente

PIEVE SANTO STEFANO – Grave incidente stradale all’alba di oggi lungo la strada provinciale Tiberina, nel comune di Pieve Santo Stefano. L’allarme alla centrale del 118 della Asl Toscana Sud Est è scattato intorno alle 6 del mattino per un sinistro che ha visto coinvolta una singola vettura.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con l’invio sul posto dell’automedica della Valtiberina, dei mezzi della Croce Rossa di Sansepolcro e della Misericordia di Anghiari. Data la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 2. Per la messa in sicurezza dell’area e del veicolo sono stati allertati i vigili del fuoco, mentre i rilievi sono affidati alle forze dell’ordine di Sansepolcro.

Il bilancio parla di due feriti. Un giovane di 23 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Più serie, invece, le condizioni di un uomo di 34 anni, per il quale si è reso necessario il trasferimento d’urgenza in codice rosso, a bordo dell’elicottero Pegaso, verso il policlinico Le Scotte di Siena.