La Savino Del Bene Scandicci chiiude quarta in Champions

Imoco Conegliano – Savino Del Bene Volley 3-0 (25-16, 26-24, 27-25)

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 17, Zhu 18, Scogliamillo, Ewert, Lubian 4, De Gennaro (L1), Haak 19, Munarini n.e., Wolosz 1, Adigwe, Daalderop n.e., Fahr 7, Airhienbuwa (L2) n.e., Sillah n.e.. All.: Santarelli D.

SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis n.e., Skinner 1, Castillo (L1), Ruddins 11, Franklin 3, Ribechi le(L2), Bosetti, Ognjenovic 3, Mancini n.e., Graziani, Nwakalor 7, Antropova 22, Weitzel 3. All.: Gaspari M.

ARBITRI: Kenneth Aro (FIN) – Aleksander Sikanjic (LIE)

ISTANBUL – Si chiude con un quarto posto europeo il percorso della Savino Del Bene Volley che, nella finale per il terzo posto della Final Four di Cev Champions League, disputa il 52esimo e ultimo match stagionale cedendo per 3-0 contro la A. Carraro Prosecco Doc Conegliano. Una ‘medaglia di legno’ che non cancella il valore del cammino compiuto, ma certifica l’altissimo livello della competizione e delle avversarie affrontate.

Conegliano ha preso subito in mano il primo set, imponendo ritmo e pressione al servizio e chiudendo con margine (25-16). Più combattuto il secondo parziale, con le toscane capaci di rimontare fino al 23-23 prima di arrendersi ai vantaggi (26-24). Nel terzo set è arrivata la reazione più concreta della Savino Del Bene Volley, avanti anche di quattro lunghezze nella fase centrale, ma nel finale punto a punto sono state ancora le venete a trovare lo spunto decisivo (27-25).

Sul piano statistico, spicca la prestazione offensiva di Antropova, top scorer dell’incontro con 22 punti, ben supportata da Ruddins, entrata in corso di gara e protagonista di 11 punti.

A livello di squadra, le venete chiudono con un’efficienza in attacco del 53% contro il 42% della Savino Del Bene Volley, facendo la differenza soprattutto nei momenti chiave. Ricezione a favore di Scandicci (46% di positiva contro il 35%), mentre a muro e servizio per Conegliano (8-5 i muri vincenti, 6-5 gli ace).

Si chiude così una stagione lunga e intensa per la Savino Del Bene Volley. L’appuntamento con tifosi e appassionati è per la festa di fine stagione, in programma domani (5 maggio) alle 19 al Pala BigMat di Firenze.

Ekaterina Antropova al termine della Final Four: “Sicuramente erano partite difficili, lo sapevamo. Due squadre turche da affrontare, sia per noi sia per Conegliano: molto diverse tra loro, ma entrambe ben formate. Abbiamo visto da parte dell’Eczacibasi tantissima capacità di entrare in campo e dare il massimo; sapevamo che è una squadra che si accende molto facilmente. Purtroppo non siamo state brave a fermarle nei momenti in cui avremmo potuto farlo. Anche il VakifBank ha fatto vedere una pallavolo spettacolare: davvero il livello è sempre più alto e spero che qui ci sia un’atmosfera bellissima per la finale”.