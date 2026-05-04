Firenze, spaccata notturna a bordo di uno scooter rubato: due cittadini bulgari in cella

FIRENZE – Un cittadino affacciato al balcone, la chiamata tempestiva ai soccorsi e un inseguimento terminato con una colluttazione. È la sequenza di eventi che nella notte di venerdì 1 maggio ha portato all’arresto di due persone a Firenze, accusate di aver svaligiato un camper parcheggiato in via Pistoiese. In manette sono finiti un uomo di 33 anni e una donna di 35, entrambi di nazionalità bulgara e già conosciuti alle forze dell’ordine.

L’operazione è scattata grazie al fondamentale senso civico di un residente. Notando dei movimenti sospetti dalla propria abitazione, il testimone ha visto la coppia arrivare a bordo di uno scooter, infrangere il finestrino di un camper e uscire poco dopo dall’abitacolo stringendo qualcosa tra le mani. L’uomo ha immediatamente contattato il numero unico per le emergenze, rimanendo in linea con gli operatori e fornendo una descrizione minuziosa dei sospettati, elemento che ha permesso di guidare con precisione l’intervento delle pattuglie.

All’arrivo delle volanti di via Zara, i ladri hanno tentato una disperata via di fuga lanciandosi contromano a bordo del ciclomotore. La corsa su due ruote è durata poco: il trentatreenne alla guida ha abbandonato il mezzo in strada per cercare di dileguarsi a piedi, mentre la trentacinquenne è stata bloccata quasi subito. Raggiunto dopo un breve inseguimento, l’uomo ha opposto una violenta resistenza, arrivando a colpire i poliziotti prima di essere definitivamente immobilizzato.

Le successive perquisizioni hanno permesso di recuperare il bottino, costituito da alcuni capi d’abbigliamento che sono stati tempestivamente restituiti al legittimo proprietario. Nella disponibilità dell’uomo, le divise hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio ‘kit’ per lo scasso: un cacciavite, una tronchesina, forbici, un set di chiavi esagonali, una chiave inglese, un coltello multiuso, una torcia a mano e un apribottiglie. Dai controlli sul ciclomotore è inoltre emerso che il mezzo era frutto di un furto precedente e viaggiava con una targa alterata.

Al termine delle operazioni, i due sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della Questura e portati davanti all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo. Il quadro accusatorio è pesante: per entrambi l’ipotesi di reato comprende furto pluriaggravato, ricettazione, falsità materiale commessa da privato e resistenza a pubblico ufficiale. A carico del conducente si aggiungono anche le denunce per il rifiuto di fornire le proprie generalità e per il porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

Come precisano le autorità, il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini e per entrambi gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza, in attesa che le eventuali responsabilità vengano accertate in via definitiva nelle sedi processuali.