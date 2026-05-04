Inter, infortunio per Pio Esposito

(Adnkronos) – L’Inter è campione d’Italia. La squadra di Chivu ha battuto senza grossi problemi il Parma con le reti di Thuram e Mhkitaryan.

Unica pecca in una serata perfetta è l’infortunio di Pio Esposito che mette in allarme l’allenatore in vista della finale di Coppa Italia.

Il tutto è avvenuto al termine del primo tempo di Inter-Parma: Esposito ha rimediato un infortunio alla schiena, ha aspettato l’intervallo per il cambio poi avvenuto con l’ex Bonny.

La buona notizia è il completo recupero di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è entrato nella ripresa ed ha regalato l’assist per l’armeno che ha chiuso la partita. Sabato i nerazzurri saranno impegnati proprio contro la Lazio, antipasto della finale di Coppa Italia che andrà in scena il 13 maggio.

Fantacalcio.it per Adnkronos



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