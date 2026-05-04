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Non solo musica, l’IA ora punta ai podcast

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il settore del podcasting sta affrontando una trasformazione radicale guidata dall’automazione, che rischia di alterare profondamente la natura della narrazione digitale. Secondo i dati raccolti da Podcast Index e diffusi da Bloomberg, in un intervallo di soli nove giorni circa il 39% dei nuovi podcast creati è risultato essere di probabile origine sintetica. Si tratta di una quota significativa che si traduce in oltre quattromila nuovi canali emersi in un brevissimo lasso di tempo, a testimonianza di una capacità produttiva che supera ampiamente le possibilità umane. 

Al centro di questa ondata si collocano realtà come Inception Point AI, un’organizzazione in grado di immettere sulle piattaforme circa tremila episodi ogni settimana. Questa strategia di produzione massiva sta inondando le applicazioni dedicate con contenuti che molti osservatori definiscono di scarsa qualità, ma che riescono comunque a occupare spazi rilevanti all’interno dell’offerta globale. L’obiettivo di tali operazioni appare prettamente numerico, puntando a una presenza capillare ottenuta attraverso la velocità di esecuzione piuttosto che tramite il valore editoriale o l’approfondimento. 

L’impatto di questa tendenza non si limita più alla sola composizione musicale, ma investe ora direttamente la voce e la conduzione, territori finora considerati prerogativa del talento umano. La rapidità con cui sono stati generati complessivamente oltre diecimila nuovi episodi suggerisce una manovra mirata a dominare gli algoritmi di raccomandazione e le classifiche di ascolto. Il fenomeno solleva interrogativi urgenti sulla futura integrità delle piattaforme di streaming e sulla reale capacità degli ascoltatori di distinguere, in un mare di contenuti automatizzati, l’autenticità della comunicazione originale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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