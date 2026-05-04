Lucca, Pisa e Massa-Carrara: l’ente camerale chiude il 2025 in attivo e vara investimenti per 8,1 milioni

Il traguardo della fusione tra i territori di Lucca, Pisa e Massa-Carrara si traduce in numeri positivi per il bilancio 2025 della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Il Consiglio Camerale, riunitosi il 28 aprile, ha infatti approvato un consuntivo che certifica un risultato economico in attivo di 40mila euro, evitando logiche di accumulo a favore della spesa per il territorio. Il dato più eclatante riguarda proprio la quota di risorse re-immesse nel tessuto locale: per ogni euro versato dalle aziende attraverso il diritto annuale, l’ente ha restituito 1,13 euro sotto forma di progetti, servizi e voucher, raggiungendo la quota record del 113 per cento.

Complessivamente, la cifra destinata agli interventi economici diretti ha oltrepassato gli 8,1 milioni di euro. Una fetta consistente di questo tesoretto, sfiorando i 3 milioni a fondo perduto tramite il bando PID-NEXT, è servita a supportare più di 500 realtà aziendali nei processi di transizione ecologica e digitale. L’ente ha inoltre spinto sull’internazionalizzazione, accompagnando oltre mille aziende sui mercati esteri, offrendo formazione specialistica e registrando un balzo del 37 per cento nelle attività promozionali rispetto all’anno precedente.

Grande attenzione è stata riservata anche al marketing territoriale. Oltre un milione e mezzo di euro è stato investito per rafforzare i marchi turistici Terre di Pisa, The Lands of Giacomo Puccini e Destinazione Turistica Apuana, garantendo il supporto a più di cento eventi identitari. Sul versante dell’istruzione e del lavoro, sono stati coinvolti seimila studenti nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, con lo scopo di accorciare le distanze tra la domanda delle imprese e chi cerca un impiego.

L’efficienza della macchina amministrativa rappresenta un ulteriore punto di snodo dell’annata. I tempi di evasione delle pratiche telematiche del Registro Imprese si attestano in media su due soli giorni, a fronte di una tempistica nazionale che supera i sette. Un ritmo sostenuto che si ritrova nei pagamenti ai fornitori, saldati con più di due settimane di anticipo sulle scadenze di legge, aiutando così la liquidità del sistema. Sul fronte della giustizia alternativa, l’ente ha inoltre gestito oltre 400 procedimenti di mediazione, per un valore di 3,4 milioni di euro, e quasi 200 iter per tutelare i soggetti sovraindebitati.

La strategia gestionale ha toccato in modo incisivo il patrimonio immobiliare e le partecipazioni societarie, focalizzate esclusivamente su asset considerati strategici per la promozione dell’area vasta. Spiccano in questo ambito la vendita dell’ex complesso Giorgi a Lucca per 5,7 milioni di euro, le trattative avviate per la nuova sede lucchese (6 milioni) e lo stanziamento di 1,5 milioni per riqualificare il Museo del Marmo a Carrara. Operazioni che si innestano su una struttura finanziaria blindata, caratterizzata dalla totale assenza di debiti bancari e da un patrimonio netto vicino ai 70 milioni di euro, base da cui partiranno i futuri progetti infrastrutturali, compreso il potenziamento del Polo Tecnologico Lucchese.

A tirare le somme è il presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, che evidenzia come i risultati derivino dalla capacità di trasformare la fusione territoriale in un’occasione di crescita. “Aver restituito al territorio il 113% delle risorse è la prova che la Camera non è un costo, ma un moltiplicatore di valore”, sottolinea il presidente, ringraziando per la lungimiranza la Giunta e il Consiglio. Un plauso è stato poi rivolto al segretario generale Cristina Martelli e a tutto lo staff: “La loro competenza e la loro dedizione sono il vero motore che permette a questa macchina di correre veloce, di pagare i fornitori in anticipo e di rispondere alle imprese in tempo reale. Siamo oggi una ‘casa di vetro’ solida e moderna, pronta a guidare lo sviluppo economico della nostra area vasta verso i traguardi del futuro”.