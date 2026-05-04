Livorno, estrae un machete e aggredisce un uomo: caccia all’aggressore

LIVORNO – Aggressione con machete alla Scopaia nella serata dell’1 maggio. Un giovane straniero è rimasto ferito in viale Città del Vaticano dopo una discussione sfociata rapidamente in violenza. L’aggressore si è dato alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi e al momento non è stato rintracciato.

Secondo quanto emerso, i due si trovavano in strada quando la discussione è degenerata. Il giovane è stato colpito con un machete e lasciato a terra. Dopo la segnalazione al 112, sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Antignano, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale. Il trasporto è avvenuto in codice giallo, il secondo livello più alto nella scala dell’emergenza sanitaria. Le condizioni del giovane non sarebbero gravi.

Al momento del soccorso il ferito non ha fornito le proprie generalità e non aveva con sé alcun documento di identità. La barriera linguistica ha reso più difficile la comunicazione con i soccorritori: il giovane parlava e comprendeva l’italiano con difficoltà.

In zona sono intervenuti gli agenti della Questura di Livorno, che hanno effettuato un sopralluogo nelle strade circostanti senza trovare traccia dell’aggressore. Le testimonianze raccolte sul posto stanno contribuendo a ricostruire la dinamica dell’episodio.