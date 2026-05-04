DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News 4 Maggio 2026 08:57 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Video News Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot Video News Dal pediatra fino a 18 anni d’età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adkronos Video News Tregua 9 maggio, Kiev non si fida – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 1 Maggio, Serafini (Snals): “Basta precarietà, la scuola è il pilastro del Paese” Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 15 ° C 16.6 ° 14.5 ° 71 % 0.5kmh 100 % Lun 24 ° Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 20 ° Ven 23 ° Ultimi articoli Lavoro GA.FI.: approvato bilancio 2025, volumi di attività finanziaria in crescita Primo Piano Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Massa Cultura ed Eventi Chiusa a Firenze con 60mila presenze la Mostra dell’Artigianato alla Fortezza da Basso Sport La Savino Del Bene Scandicci chiiude quarta in Champions Sport nazionale Inter campione d’Italia, piazza Duomo esplode per festa scudetto SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Video News Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot Video News Dal pediatra fino a 18 anni d’età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia Video news Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Video News Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot Video News Dal pediatra fino a 18 anni d’età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia