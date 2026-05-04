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Siena celebra la sua patrona: Giani alle Feste cateriniane nel segno della pace

Il governatore ha preso parte al solenne corteo delle contrade, ribadendo come la figura della Santa senese rappresenti un pilastro fondamentale dell'identità storica e civile toscana

Cultura ed Eventi
REDAZIONE
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Quattro anni di guerra Russia-Ucraina, Giani a Bruxelles:
(Foto Fb Eugenio Giani)
1 ' di lettura

SIENA – Le celebrazioni in onore di Santa Caterina, patrona d’Italia e d’Europa, sono entrate nel vivo a Siena nella giornata di ieri, domenica 3 maggio. All’appuntamento ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presenziando al tradizionale corteo delle contrade diretto verso il santuario cittadino.

Il fulcro della cerimonia è stato il consueto rito dell’offerta dell’olio destinato ad alimentare la lampada votiva. Per l’edizione di quest’anno delle Feste cateriniane, il dono è arrivato dal Comune ligure di Varazze, in rappresentanza di tutti i municipi italiani, e da Castel del Piano, per conto dell’arcidiocesi.

A margine dell’evento, il governatore toscano ha voluto rimarcare il valore simbolico e attuale della figura della santa. “Santa Caterina è patrona d’Italia e d’Europa e queste feste sono un momento che unisce fede, storia e identità”, ha dichiarato Giani, definendola “un esempio eterno di chi non lascia indietro nessuno e la sua figura che ha saputo parlare al mondo il linguaggio della pace, del dialogo e della responsabilità è ancora attuale”.

Un messaggio che, secondo il presidente, si riflette direttamente sulla società contemporanea. “La testimonianza di Caterina resta un punto di riferimento per i valori su cui si fonda la convivenza civile”, ha concluso Giani, ribadendo come la partecipazione alla ricorrenza senese significhi “rinnovare un impegno: costruire, ogni giorno, percorsi di concordia e di umanità”.

© Riproduzione riservata

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