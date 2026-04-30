Mattarella, Primo Maggio in visita al museo Piaggio di Pontedera

PONTEDERA – Mattarella aprirà le celebrazioni del Primo Maggio con una visita istituzionale nello storico stabilimento toscano della Piaggio a Pontedera. Il Presidente della Repubblica porta al centro il tema del lavoro, tra produzione industriale, innovazione e diritti dei lavoratori. Ad accoglierlo ci sarà il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi che si ritiene orgoglioso dell’organizzazione e della celebrazione della famosissima Vespa, simbolo del made in Italy, che proprio quest’anno (2026) compie 80 anni, “Le piazze, le Vespa in strada, i sorrisi, le generazioni che si incontrano attorno a qualcosa che per noi non è solo un simbolo, ma parte della nostra identità” scrive il sindaco in un suo post Instagram.

La giornata si sviluppa in tre momenti principali. Il Capo dello Stato visiterà il reparto produttivo dedicato all’assemblaggio degli scooter, cuore dell’attività industriale del gruppo. Qui gli operatori completano la lavorazione della Vespa. Il sito di Pontedera rappresenta uno dei poli più avanzati del settore e integra tecnologia e competenze specializzate lungo tutta la catena produttiva.

La visita prosegue al Museo Piaggio, tra i più importanti musei motociclistici in Europa. In questo spazio prende il via la cerimonia istituzionale. Il presidente dell’Unione Industriale Pisana Andrea Madonna apre gli interventi. Subito dopo parlano il presidente esecutivo di Piaggio Matteo Colaninno, la rappresentante dei lavoratori Pamela Vanni e il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone.

Nel corso della mattinata, il Presidente Mattarella incontra le autorità locali e i rappresentanti delle istituzioni. L’incontro rafforza il dialogo tra imprese, lavoratori e politica.

Il discorso del Presidente richiama il ruolo centrale del lavoro per la dignità e il progresso sociale.

Il Capo dello Stato arriva all’aeroporto di Pisa e raggiunge Pontedera con un corteo istituzionale. Le forze dell’ordine coordinano le operazioni e controllano i percorsi e le aree coinvolte. Gli operatori verificano in anticipo ogni accesso e autorizzano solo il personale previsto dal protocollo.

Per l’occasione, il Comune di Pontedera modifica temporaneamente la viabilità e la sosta nelle zone vicine allo stabilimento. L’amministrazione installa cartelloni di benvenuto e prepara un maxischermo per permettere ai cittadini di seguire l’evento. In città arrivano anche numerosi studenti delle scuole del territorio, presenti per accogliere il Presidente.