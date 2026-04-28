Gwyneth Paltrow a Fiesole: Villa San Michele riapre in grande stile

FIESOLE – Pappardelle al cinghiale, tramonti sui lungarni e una cena di gala tra i glicini secolari della villa. Così Gwyneth Paltrow ha raccontato sui social il suo soggiorno toscano, arrivata a Fiesole per l’anteprima della riapertura di Villa San Michele, il cinque stelle del gruppo Belmond che il 28 aprile ha riaperto le porte dopo diciotto mesi di lavori.

L’edificio ha una storia secolare: ex monastero francescano del XV secolo, con una facciata attribuita alla scuola di Michelangelo, è circondato da boschi dove la tradizione vuole che Leonardo Da Vinci abbia tentato i primi esperimenti di volo. Tra i suoi ospiti illustri del passato figurano Napoleone Bonaparte e, dieci anni fa, Carlo e Camilla in visita in Italia.

L’attrice, da sempre frequentatrice degli indirizzi Belmond, ha documentato il soggiorno con una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo profilo Instagram: dalle luci della sera sui lungarni al tramonto dalle terrazze della villa, fino alla posa in abito floreale firmato Altuzarra nel giardino. Quella terrazza ad arco affacciata sulla vallata, considerata per secoli il belvedere più maestoso d’Europa, con i tetti rossi di Firenze e la cupola del Duomo sullo sfondo.

Accanto a lei un parterre internazionale di rilievo: la style icon Alexa Chung, JJ Martin, fondatrice del brand La DoubleJ, e la content creator Alison Toby, oltre a numerose personalità del mondo della moda e del design.

La riapertura di Villa San Michele a Fiesole conferma il ruolo di Firenze e del suo territorio come meta privilegiata del turismo di lusso internazionale, capace di attrarre ogni anno nomi di primo piano della cultura, dello spettacolo e della moda.