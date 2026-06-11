Weekend con le semifinali del Calcio storico fiorentino

FIRENZE – Nel fine settimana tornano le partite del calcio storico con le semifinali. Per consentire i cortei e lo svolgimento degli incontri è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione nei giorni di sabato (13 giugno) e domenica. Previsto un servizio dedicato della polizia municipale con 52 operatori per ogni semifinale

Dalle 22 di oggi giovedì 11 giugno (fino alle 12 di lunedì 15) saranno in vigore alcuni divieti di sosta in via Magliabechi (tra i numeri civici 1 e 7). Dalle 00.00 di sabato 13 alle 22 di domenica 14 giugno si aggiungeranno i divieti di sosta sul resto di via Magliabechi, in via Ghibellina (lato numeri civici pari tra via Michelangiolo Buonarroti e il numero 58R), largo Bargellini e Borgo Santa Croce.

Saranno invece in vigore dalle 8 di sabato 13 alle 22 di domenica 14 giugno i divieti di sosta in Corso Tintori, via dei Benci, Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi a piazza Santa Croce), via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano, via dei Pepi (tra via Ghibellina e piazza Santa Croce), via dell’Anguillara (tra piazza Santa Croce e via dei Bentaccordi), via delle Pinzochere (tra via Ghibellina e largo Bargellini), piazza Santa Croce (corsia di collegamento via dei Benci/via Verdi), lungarno alle Grazie, volta dei Tintori, piazza dei Cavalleggeri.

Nella giornata di sabato poi dalle 11 (fino alle 22) scatteranno i divieti di transito in Borgo dei Greci (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), piazza dei Peruzzi (tra via delle Brache e via dei Benci) e via Torta (tra via Isole delle Stinche e piazza Santa Croce). Sempre dalle 11 previsti ulteriori provvedimenti: senso unico in via dei Bentaccordi (da via dell’Anguillara verso piazza dei Peruzzi) e in piazza dei Peruzzi (tra via dei Bentaccordi e via delle Brache verso quest’ultima). Sarà inoltre revocata la corsia preferenziale in via dei Benci (da Ponte alle Grazie a Corso Tintori). Per uscire dall’area via dei Rustici-piazza dei Peruzzi disposto l’itinerario piazza dei Peruzzi-via dei Bentaccordi-via dell’Anguillara-via dell’Acqua-via della Vigna Vecchia-via dell’Isole delle Stinche-via Ghibellina.

Altri provvedimenti scatteranno alle 13. Si tratta della chiusura nella zona di piazza Santa Croce (compresa la corsia di collegamento tra via dei Benci e via Verdi), via Magliabechi (tra Borgo Santa Croce e Corso Tintori), Corso Tintori, via dei Benci, Borgo Santa Croce, via dell’Anguillara (tra via dei Bentaccordi e piazza Santa Croce), via Verdi (tra piazza Santa Croce e via dei Lavatoi), via Giovanni da Verrazzano (tra piazza Santa Croce e via del Fico), via dei Pepi (tra piazza Santa Croce e via del Fico), largo Bargellini (tra piazza Santa Croce e via delle Pinzochere), Volta dei Tintori, via Malenchini, piazza dei Cavalleggeri (tra lungarno della Zecca e Corso Tintori), lungarno della Zecca Vecchia (corsia con direzione da via delle Casine piazza dei Cavalleggeri eccetto mezzi di soccorso, corsia con direzione da viale Giovine Italia a via delle Casine eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati Ztl A e B). Termine previsto alle 22.

I provvedimenti saranno replicati nella giornata di domenica 14 giugno.

Oltre ai provvedimenti per le partite, sono stati predisposti divieti di sosta e di transito legati al passaggio del Corteo della Repubblica Fiorentina.

Dalle 8 di sabato 13 alle 20 di domenica 14 giugno saranno in vigore divieti di sosta in via dei Banchi, via dei Rondinelli, piazza degli Antinori, via del Proconsolo (lato numeri civici pari tra via dell’Oriuolo al numero civico 22R.

Poi per consentire il passaggio del corteo sabato saranno istituiti anche divieti di transito temporanei lungo l’itinerario sia sabato che domenica con gli stessi orari. Ovvero dalle 15 alle 15.30 da piazza di Parte Guelfa-via Pellicceria-via di Porta Rossa-via dei Tornabuoni-via della Spada-via del Sole-piazza Santa Maria Novella. Dalle 15.45 alle 17 sull’itinerario piazza Santa Maria Novella-via dei Banchi-via dei Rondinelli-piazza degli Antinori-via dei Tornabuoni-via degli Strozzi-piazza della Repubblica-via degli Speziali-via dei Calzaioli-piazza della Signoria-via della Ninna-via dei Neri-via di Benci-Borgo Santa Croce-largo San Francesco d’Assisi-piazza Santa Croce. Per quanto riguarda il percorso di ritorno dalle 19.20 alle 20 prevista l’interdizione temporanea sul percorso piazza Santa Croce-Borgo dei Greci-via dei Gondi-piazza della Signoria-via dei Calzaioli-via Porta Rossa-via Pellicceria-piazza di Parte Guelfa.

Inoltre in entrambi i giorni dalle 16.15 alle 17.15 sarà chiusa la direttrice via dell’Oriuolo (tra piazza Salvemini e via Portinari)-via del Proconsolo (tra piazza del Duomo e via Ghibellina) per la fermata dei bus dei calcianti.

Nelle giornate di sabato e domenica sono previste anche modifiche del percorso di alcune linee del trasporto pubblico locale. Dalle 11 alle 22 saranno interessate le linee 6, 11, 23, C1, C2, C3 e C4).