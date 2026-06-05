Officine Social Movie ad Arezzo: Paolo Sassanelli e le nuove frontiere del cinema

AREZZO – Entra nel vivo la settima edizione di Officine Social Movie, il festival dedicato al cinema breve, all’innovazione e ai temi sociali. Domenica (7 giugno) il Cinema Eden si trasformerà in uno spazio di incontro vivo tra autori, professionisti del settore e pubblico, con un ricco programma di appuntamenti a ingresso libero.

L’evento rappresenta un’importante occasione per analizzare l’evoluzione della cinematografia contemporanea. Per la seconda giornata di Officine Social Movie ad Arezzo: Paolo Sassanelli ospite sarà il momento centrale della serata a partire dalle 20.

Il noto attore, regista e sceneggiatore riceverà la menzione speciale del festival per SofIA, cortometraggio in concorso che affronta in modo originale il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue implicazioni umane. L’artista, volto di successi come Song’e Napule, per il quale ha vinto il Nastro d’Argento, dialoguerà con il pubblico in sala. “Girare in uno spazio di soli 2 per 2 metri è una sfida estrema – spiega Sassanelli – quasi più un esercizio di precisione matematica che un atto puramente creativo. L’intero progetto è nato da una domanda semplice ma intrigante: che genere ha l’intelligenza artificiale?”.

Il programma domenicale della manifestazione prevede anche altri importanti panel professionali. La serata sarà arricchita dai contributi di Carmine Agnone, visual effects artist di livello internazionale che ha lavorato a serie cult come The Mandalorian e vincitore nel 2025 del David di Donatello per gli effetti visivi del film Napoli-New York di Gabriele Salvatores. Insieme a lui ci sarà Leonardo Bigliazzi, in arte Leobi, creativo pubblicitario e sperimentatore italiano delle nuove tecnologie applicate alla narrazione visiva. Al termine dei talk si terrà la premiazione del cortometraggio vincitore del Premio Miglior Regia.

Le attività della rassegna cominceranno già nel pomeriggio. L’inizio è previsto alle 16,30 con la proiezione dei cortometraggi finalisti, durante la quale gli spettatori saranno chiamati a votare per l’assegnazione del Premio Unicoop Firenze, dedicato quest’anno proprio alle tecnologie digitali. Alle 17,30 lo schermo dell’Eden ospiterà la proiezione del film Io sono qui, appuntamento che vedrà la partecipazione in sala del regista Simone Grazzi per un dibattito aperto.

La manifestazione è un progetto di Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze e in collaborazione con il Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale Piero della Francesca, Poti Pictures, Autismo Arezzo e Unicoop Firenze.