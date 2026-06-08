22.3 C
Firenze
lunedì 8 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia

Un appuntamento al museo del Bargello svela la storia del manufatto e i risultati degli scavi sulla fornace quattrocentesca di Giunta di Tugio

Cultura ed Eventi
Swamy Cancelli
Swamy Cancelli
il-blu-di-firenze
1 ' di lettura

FIRENZE – L’arte ceramica del primo Rinascimento torna protagonista nel capoluogo toscano con un appuntamento culturale di rilievo internazionale. Venerdì 12 giugno (12 giugno) alle 17,30, la sala del Verrocchio del museo nazionale del Bargello ospiterà un incontro dedicato alla scoperta delle maioliche a zaffera a Firenze, una delle produzioni manifatturiere più raffinate e celebri del quindicesimo secolo.

L’evento, intitolato Il blu di Firenze. Maioliche a zaffera all’alba del Rinascimento: dalla bottega ceramica alla spezieria, si inserisce nel programma ufficiale delle Giornate europee dell’archeologia, l’iniziativa ministeriale prevista dal 12 al 14 giugno e promossa dall’Inrap, l’istituto francese di ricerche archeologiche preventive.

Il dibattito si aprirà con l’intervento di Andreina Contessa, direttore generale della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, seguito dalla relazione del funzionario archeologo Valeria d’Aquino. Durante la sessione verranno illustrati al pubblico i dati emersi dallo scavo della storica fornace di Giunta di Tugio, maestro artigiano considerato tra i principali punti di riferimento della manifattura toscana del Quattrocento.

I dettagli tecnici ed estetici delle preziose maioliche a zaffera a Firenze verranno successivamente sviscerati da Marino Marini, archeologo medievista ed esperto delle collezioni del Bargello. Lo studioso si concentrerà in particolare sulla ricostruzione storica dei vasi e dei contenitori realizzati appositamente per le antiche spezierie della città, con un focus mirato sulle committenze per lo Spedale di Santa Maria Nuova.

Questo stile ceramico a rilievo, caratterizzato dall’uso del caratteristico colore blu intenso ottenuto dal cobalto, rappresenta un’eccellenza dell’artigianato artistico del periodo. Il pubblico potrà accedere liberamente alla conferenza poiché l’ingresso all’evento è gratuito per tutti i visitatori.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
22.3 ° C
22.8 °
21.7 °
63 %
1.3kmh
0 %
Lun
29 °
Mar
30 °
Mer
31 °
Gio
29 °
Ven
31 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2091)ultimora (1115)ImmediaPress (293)Video Adnkronos (271)sport (92)salute (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati