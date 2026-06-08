Maioliche a zaffera in mostra a Firenze per le Giornate dell’archeologia

FIRENZE – L’arte ceramica del primo Rinascimento torna protagonista nel capoluogo toscano con un appuntamento culturale di rilievo internazionale. Venerdì 12 giugno (12 giugno) alle 17,30, la sala del Verrocchio del museo nazionale del Bargello ospiterà un incontro dedicato alla scoperta delle maioliche a zaffera a Firenze, una delle produzioni manifatturiere più raffinate e celebri del quindicesimo secolo.
L’evento, intitolato Il blu di Firenze. Maioliche a zaffera all’alba del Rinascimento: dalla bottega ceramica alla spezieria, si inserisce nel programma ufficiale delle Giornate europee dell’archeologia, l’iniziativa ministeriale prevista dal 12 al 14 giugno e promossa dall’Inrap, l’istituto francese di ricerche archeologiche preventive.
Il dibattito si aprirà con l’intervento di Andreina Contessa, direttore generale della Galleria dell’Accademia di Firenze e Musei del Bargello, seguito dalla relazione del funzionario archeologo Valeria d’Aquino. Durante la sessione verranno illustrati al pubblico i dati emersi dallo scavo della storica fornace di Giunta di Tugio, maestro artigiano considerato tra i principali punti di riferimento della manifattura toscana del Quattrocento.
I dettagli tecnici ed estetici delle preziose maioliche a zaffera a Firenze verranno successivamente sviscerati da Marino Marini, archeologo medievista ed esperto delle collezioni del Bargello. Lo studioso si concentrerà in particolare sulla ricostruzione storica dei vasi e dei contenitori realizzati appositamente per le antiche spezierie della città, con un focus mirato sulle committenze per lo Spedale di Santa Maria Nuova.
Questo stile ceramico a rilievo, caratterizzato dall’uso del caratteristico colore blu intenso ottenuto dal cobalto, rappresenta un’eccellenza dell’artigianato artistico del periodo. Il pubblico potrà accedere liberamente alla conferenza poiché l’ingresso all’evento è gratuito per tutti i visitatori.