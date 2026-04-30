Accessibilità Digitale 2026: Fondazione Telethon e Eye-Able

(Adnkronos) – Dal 28 giugno 2025, l’European Accessibility Act (EAA) imporrà standard stringenti per garantire che i servizi online siano fruibili da chiunque, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive. In vista di questa data, Fondazione Telethon in partnership con Eye-Able, scale-up europea specializzata in soluzioni software avanzate e consulenza specialistica per l’accessibilità digitale, ha avviato un processo di trasformazione delle proprie piattaforme web per allinearsi non solo ai requisiti della Legge Stanca, ma anche ai valori di inclusione

che ne guidano la missione scientifica da oltre 35 anni.



Il processo di adeguamento parte da un’attività di Audit tecnico approfondita. Questo strumento esamina le singole pagine web per mappare barriere digitali e criticità. L’integrazione dell’intelligenza artificiale permette al sistema di non limitarsi alla segnalazione dell’errore, ma di fornire spiegazioni tecniche e suggerimenti per il fixing, ottimizzando il flusso di lavoro dei team di sviluppo.

Il monitoraggio della conformità è supportato da strumenti di reportistica che offrono una visione misurabile e costante dei progressi. Una volta identificati i problemi, si passa alla fase di remediation. In questo ambito, l’adozione di soluzioni per la correzione automatica permette di intervenire in modo strutturato sulle criticità rilevate, garantendo l’allineamento del sito agli standard richiesti dai regolatori europei.

Oltre agli interventi sul codice sorgente, l’implementazione prevede strumenti dedicati alla gestione dei documenti PDF e widget di accessibilità. Questi ultimi consentono agli utenti di personalizzare l’interfaccia in base a specifiche necessità legate a cecità, epilessia, daltonismo o difficoltà cognitive.

“Oggi i canali online sono il punto d’incontro con donatori, volontari, pazienti e famiglie: renderli accessibili a tutti per la nostra organizzazione non è un’opzione, ma una responsabilità” ha dichiarato Daniele Movarelli, Social Media & Web Fundraising Strategy Lead di Fondazione Telethon.

“Siamo estremamente orgogliosi di aver avviato questo progetto con Fondazione Telethon e crediamo possa essere il primo passo verso una collaborazione ancora più estesa. Oggi l’accessibilità digitale e la compliance normativa non sono più un nice-to-have e siamo entusiasti che aziende come Fondazione Telethon vogliano investire per rendere davvero internet accessibile a tutti, soprattutto in casi in cui il digitale è anche la via per supportare la ricerca” ha dichiarato Lorenzo Scumaci, CEO di Eye-Able Italia.



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