BILANCIO UE, ZINGARETTI (PD): “NO A RINAZIONALIZZAZIONE E FONDO UNICO: TOCCA AI GOVERNI INVESTIRE” Video News 30 Aprile 2026 07:40 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod Video News Salus tv n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Lavoro: Anief lancia una sezione dedicata ai giovani insegnanti Video News Rotocalco n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Meloni, l’energia e la partita (vitale) della flessibilità Ue – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Malattia di Fabry, al via ‘She SpeaXX’: campagna per ridurre il ritardo diagnostico nelle donne Video News Amazon: La Rovere (Dir. Meccatronica) “16 milioni per la sicurezza sul lavoro, a partire dalla Video News Surriscaldamento globale, l’Europa è il continente messo peggio: i dati di Copernicus Video News Italia economia n° 17 del 29 aprile 2026 Video News Prometeo tv n° 17 del 29 aprile 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.7 ° C 16.8 ° 14.4 ° 50 % 3.6kmh 40 % Gio 15 ° Ven 20 ° Sab 25 ° Dom 24 ° Lun 21 ° Ultimi articoli Primo Piano Corsi di formazione ai dipendenti mai effettuati per abbattere le imposte: sequestro da 200mila euro Motori Pirelli acquista 30% Univrses, partnership per potenziare il Cyber Tyre Primo Piano Operaio di 51 anni muore schiacciato da una betoniera in un’azienda agricola Primo Piano Investe con lo scooter due anziane a piedi: una è gravissima Cultura ed Eventi Il San Francesco con Alessandro Preziosi per l’edizione 2026 del Dramma Popolare di San Miniato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod Video news Video News BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio – Notizie dall’Ucraina pod