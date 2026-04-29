Icone pop a Napoli, il Comicon 2026 accende i motori

(Adnkronos) – Manca ormai pochissimo al ritorno di Comicon Napoli, che dal 30 aprile al 3 maggio celebrerà la sua XXVI edizione confermandosi snodo cruciale per il panorama nazionale del fumetto e dell’intrattenimento digitale. L’appuntamento alla Mostra d’Oltremare assume quest’anno una valenza sportiva di rilievo grazie alle Finals della eSerie A Goleador 2026. Il campionato ufficiale esports, organizzato dalla Lega Calcio Serie A in collaborazione con Infront Italy e King Esport, vedrà 16 club della massima divisione contendersi lo scudetto virtuale su EA Sports FC 26. Dopo una Regular Season serrata disputata tra febbraio e marzo, formazioni come Como Gaming Club, Sassuolo eSports, Cagliari Calcio e Hellas Verona attendono di conoscere i propri avversari in un tabellone a eliminazione diretta che culminerà nella finalissima del 1° maggio presso l’Esports Stage del Padiglione 6.

L’evento non rappresenta solo una sfida per il titolo nazionale, ma costituisce un trampolino verso i palcoscenici internazionali. I primi quattro classificati otterranno infatti il pass per la eChampions League, mentre i due finalisti staccheranno il biglietto diretto per l’EA Sports FC Pro World Championship previsto per il mese di luglio. La narrazione dei match sarà affidata a un team di caster e talent, tra cui spiccano i nomi di Leticia Begalli e Sabino Palermo, con la partecipazione straordinaria di Moonryde che seguirà le fasi cruciali in co-streaming. Come sottolineato dai vertici della Lega Serie A, la competizione mira a costruire un ponte solido tra il calcio tradizionale e le nuove generazioni, utilizzando la tecnologia come linguaggio comune per unire passione e spettacolo dal vivo.

L’esperienza interattiva si estende oltre il palco dei professionisti grazie al Red Bull Gaming Ground situato nel Padiglione 5. Qui il pubblico potrà immergersi in un percorso dedicato al mondo del calcio a 360 gradi, spaziando dall’intramontabile calciobalilla alle postazioni di gioco digitali, fino alle sfide di calcio al volo. L’area offrirà l’opportunità di incontrare dal vivo Moonryde per sessioni di meet&greet e permetterà di assaporare l’atmosfera del Red Bull King D’o Rione, la competizione coreografica che vedrà i quartieri di Napoli protagonisti nelle settimane successive. Il 2 maggio, inoltre, il Community Event della eSerie A consentirà ai visitatori di scendere in campo in prima persona, sfidando i pro player in match aperti a tutti gli appassionati presenti in fiera.

Parallelamente all’ambito videoludico, il collezionismo rimane uno dei pilastri fondamentali della kermesse. Funko presenzierà al Padiglione 3 con uno stand dedicato alla presentazione di pezzi esclusivi legati a franchise di rilevanza mondiale. Tra le novità più attese spiccano le figure di One Piece dedicate a Bon Clay e le versioni speciali di Kakashi da Naruto e Satoru Gojo da Jujutsu Kaisen. L’inclusione di personaggi tratti da opere di successo come DanDaDan e la linea di accessori Loungefly sottolineano la capacità dell’evento di intercettare i trend più attuali del mercato globale. Per quattro giorni, la Mostra d’Oltremare diverrà dunque il centro di gravità per una comunità eterogenea, capace di fondere la staticità delle statuette in vinile con l’adrenalina dell’esports di alto livello.

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