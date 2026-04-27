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L’iPad a portafoglio di Apple potrebbe non vedere la luce

Tecnologia
REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’interesse di Apple per un dispositivo iPad caratterizzato da un display pieghevole è emerso con insistenza a partire dal 2023, delineando quella che sembrava essere la prossima evoluzione della tavoletta di Cupertino. Tuttavia, la cronologia dei lanci ipotizzati ha subito una serie di slittamenti progressivi che hanno spostato l’orizzonte temporale dal 2024 fino a un ipotetico 2029. Le recenti indicazioni fornite dall’analista di Bloomberg Mark Gurman delineano ora uno scenario ancora più incerto, suggerendo che il prodotto potrebbe non superare mai la fase di test interno per arrivare effettivamente sul mercato. 

Quella che inizialmente appariva come una priorità strategica per John Ternus, figura centrale nella successione ai vertici aziendali, viene oggi descritta da chi ha lavorato al progetto come un esperimento dalle finalità incerte. Nonostante lo sviluppo di un pannello da circa 20 pollici, le complessità tecniche e la ricerca di una reale utilità commerciale sembrano aver frenato l’ambizione del colosso tecnologico. Il rischio concreto è che l’iPad pieghevole resti confinato nel novero dei prototipi mai nati, segnando una battuta d’arresto nella strategia di Apple dedicata agli schermi ad alta flessibilità. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

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