Turismo, Luca De Giorgi è il nuovo Regional Director Italy di Leonardo Hotels

(Adnkronos) – Leonardo Hotels annuncia la nomina di Luca De Giorgi a Regional Director Italy. La scelta riflette una strategia chiara, che ha come obiettivo quello di accompagnare la crescita del gruppo in Italia con una struttura manageriale solida, capace di rispondere alle evoluzioni del settore e alle aspettative di un pubblico in costante trasformazione. In questo contesto, il ruolo di Regional Director Italy assume una valenza centrale, non solo nella gestione operativa delle strutture, ma anche nella costruzione di una visione coerente e di lungo periodo. “Siamo felici di dare il benvenuto a Luca in questo ruolo chiave per Leonardo Hotels in Italia. Porta con sé un’importante esperienza operativa unita a una solida visione strategica e ha più volte dimostrato la sua capacità di implementare portfolio alberghieri, coniugando elevata soddisfazione degli ospiti e solidi risultati finanziari. A lui e a tutto il team in Italia va il nostro augurio di pieno successo in questo nuovo capitolo”, ha affermato Yoram Biton, Managing Director di Leonardo Hotels Central Europe.

Nel suo nuovo incarico, Luca De Giorgi sarà responsabile del coordinamento e della supervisione delle proprietà italiane della catena alberghiera, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento, ottimizzare le performance e garantire un elevato standard qualitativo in tutte le aree operative. La sua attività si concentrerà inoltre sullo sviluppo strategico del portfolio, lavorando in sinergia con i team locali e con il management internazionale.

“Accolgo con grande entusiasmo – ha dichiarato Luca De Giorgi, Regional Director Italy di Leonardo Hotels – la sfida di assumere il ruolo di Regional Manager Italy in un momento così significativo per il percorso di sviluppo di Leonardo Hotels nell’area. L’Italia rappresenta un mercato chiave, ricco di opportunità e al tempo stesso estremamente competitivo, dove la capacità di distinguersi passa attraverso coerenza, qualità e visione strategica. Nel lungo termine, l’obiettivo è quello di consolidare una presenza sempre più riconoscibile sul territorio, valorizzando ogni singola destinazione e rafforzando la brand identity in modo chiaro e distintivo. Questo significa investire sulle persone, sui processi e sull’innovazione, creando le condizioni per una crescita che sia non solo quantitativa, ma soprattutto qualitativa. Parallelamente, intendiamo continuare a sviluppare un’offerta che risponda in maniera puntuale alle esigenze di un ospite sempre più evoluto, mantenendo al centro l’esperienza e la qualità del servizio”.

Luca De Giorgi vanta un solido percorso professionale nel settore hospitality e real estate, sviluppato attraverso incarichi di crescente responsabilità in contesti sia operativi sia strategici. Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nella gestione di portfolio alberghieri multi-struttura, occupandosi di sviluppo, ottimizzazione delle performance e coordinamento dei team, con un approccio orientato ai risultati e alla creazione di valore nel lungo periodo. Ha inoltre ricoperto ruoli manageriali in ambito investment e asset management, lavorando su progetti complessi legati alla valorizzazione e al rilancio di asset immobiliari, con un forte focus su analisi finanziaria, pianificazione strategica e sviluppo del business. Parallelamente all’attività manageriale, ha svolto attività accademica e di formazione nel campo dell’hospitality, contribuendo alla crescita di nuove professionalità del settore. Con questa nomina, Leonardo Hotels conferma il proprio impegno nel rafforzare la struttura organizzativa e nel dotarsi di figure manageriali in grado di guidare il gruppo attraverso le sfide future, mantenendo una direzione chiara e coerente con gli obiettivi di crescita a livello europeo.

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