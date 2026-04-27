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Inter, infortunio per Calhanoglu

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Non arrivano buone notizie per Chivu ed i fantallenatori. Ieri Calhanoglu ha saltato la partita contro il Torino per un fastidio muscolare che, a quanto pare, potrebbe costringere il turco a saltare anche i prossimi impegni. 

Sottoposto agli esami strumentali è emerso un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Una situazione che preoccupa i nerazzurri in vista dell’imminente finale di Coppa Italia prevista per il 13 maggio. 

Si tratta del quinto stop nel corso di questa stagione, nella quale il turco ha già saltato 14 partite. 

Dopo aver saltato le ultime quattro partite di campionato, Calhanoglu è in dubbio per la partita più importante della stagione. Non dovrebbe essere a rischio, invece, la sua partecipazione ai Mondiali.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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