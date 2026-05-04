22.6 C
Firenze
lunedì 4 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Suzuki Bike Day #6, a Misano sport e sostenibilità tra circuito e colline

Motori
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli a ospitare il prossimo 20 giugno la sesta edizione del Suzuki Bike Day, evento non competitivo che unisce sport, mobilità sostenibile e solidarietà. 

Dopo le precedenti tappe tra Carpegna, Imola e Monza, che hanno coinvolto complessivamente oltre 8.000 partecipanti, l’iniziativa approda in Romagna, rafforzando il legame tra mondo dei motori e mobilità dolce. Il circuito di Misano diventerà il fulcro della manifestazione, offrendo ai partecipanti la possibilità di pedalare su un tracciato iconico normalmente riservato alle competizioni internazionali. 

Il percorso, lungo circa 62 chilometri con 900 metri di dislivello, si svilupperà tra l’asfalto del circuito e l’entroterra romagnolo, attraversando colline e borghi storici. Si tratta di un format pensato per un pubblico ampio, un evento aperto a tutti, senza finalità competitive, che consente la partecipazione con qualsiasi tipo di bicicletta, nel segno della condivisione e della sicurezza. 

Tra gli elementi distintivi dell’edizione 2026, la maglia tecnica ufficiale realizzata da Alé Cycling, ispirata al concetto giapponese del “Kintsugi”, l’arte di valorizzare le imperfezioni riparandole con l’oro. 

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.6 ° C
23.4 °
21.7 °
43 %
3.6kmh
40 %
Lun
22 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
21 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1978)ultimora (998)ImmediaPress (293)Video Adnkronos (238)sport (74)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati