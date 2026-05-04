Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenibilità insieme” Video News 4 Maggio 2026 15:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie’ Video News Tumori vescica, oncologo Calabrò ‘migliore qualità vita con somministrazione nivolumab sottocute’ Video News Tumori: Ascierto, ‘con immunoterapia nivolumab sottocute vantaggi per sistema e pazienti’ Video News Salute, benessere e sostenibilità | Terzo rapporto sulla sostenibilità sociale Video News Epidemia su una nave da crociera verso Capo Verde: tre morti Video News Formazione: con Talent Lab di Leroy Merlin 60% di manager entro il 2026 Video News Formazione: Mitolo (Leroy Merlin), ‘con Talent Lab sviluppiamo nostri futuri leader’ Video News Formazione: Capuano (Leroy Merlin), ‘con Talent Lab ho coltivato il mio talento’ Video News Franzolini (FenealUil): “A congresso per costruire” Video News A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Carica altri Firenze cielo sereno enter location 23.1 ° C 23.7 ° 21.6 ° 38 % 3.6kmh 0 % Lun 24 ° Mar 17 ° Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 24 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi ‘Gucci Storia’ a Firenze: quando la moda diventa museo Primo Piano Rogo sul monte Faeta, Giani dichiara lo stato di emergenza regionale Primo Piano Aggredito dal branco per il cellulare: attimi di paura a Coverciano Sport nazionale Calcio, Meritocrazia Italia: “Rifondarlo partendo dal merito” Euro Zoom Yerevan, il vertice che costringe l’Europa a pensare in grande SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie’ Video News Tumori vescica, oncologo Calabrò ‘migliore qualità vita con somministrazione nivolumab sottocute’ Video News Tumori: Ascierto, ‘con immunoterapia nivolumab sottocute vantaggi per sistema e pazienti’ Video news Video News Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie’ Video News Tumori vescica, oncologo Calabrò ‘migliore qualità vita con somministrazione nivolumab sottocute’ Video News Tumori: Ascierto, ‘con immunoterapia nivolumab sottocute vantaggi per sistema e pazienti’