A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Video News 4 Maggio 2026 10:40 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Franzolini (FenealUil): “A congresso per costruire” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Video News DIGITALE, BENIFEI (PD): “DMA TUTELA CONSUMATORI: CONTRO I COLOSSI SERVONO AZIONI PIÙ RAPIDE E FORTI” Video News DIGITALE, BENIFEI (PD): “SERVE PREFERENZA EUROPEA: BASTA VASSALLAGGIO DIGITALE” Video News SCUDO DEMOCRATICO, CAVEDAGNA (FDI): “NON SOLO NEMICI ESTERNI: INDAGARE SU QATARGATE E GREENGATE” Video News SCUDO DEMOCRATICO, CAVEDAGNA: “COMMISSIONE DIVENTA UNO SCHERZO: CENTROSINISTRA VUOLE PROROGARLA” Video News Intelligenza artificiale, i giovani e i legami emotivi con i chatbot Video News Dal pediatra fino a 18 anni d’età, la proposta nella bozza della riforma sui medici di famiglia Video News Lavoro: a Napoli la nona Giornata del Lavoro di Confsal con focus su salari, sicurezza e futuro Video News 1 Maggio, Margiotta (Confsal): “Patto sul lavoro per salari e dignità” Video News 1 Maggio, La Fauci (Confsal): “Sicurezza sul lavoro priorità, non rituale annuale” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 20.1 ° C 22.3 ° 19.3 ° 38 % 1kmh 0 % Lun 24 ° Mar 17 ° Mer 19 ° Gio 20 ° Ven 23 ° Ultimi articoli Sport nazionale Giro d’Italia 2026: dalla Bulgaria a Roma la seguirà ogni metro Cronaca Piogge urbane e inquinamento da traffico: i test europei a Pontedera svelano i rischi per i fiumi Primo Piano Turni diurni e notturni per allattarla: i carabinieri salvano una rara puledra toscana Lavoro Leroy Merlin, con Talent Lab obiettivo 60% manager interni Lavoro Energia, Franzolini (FenealUil): “Paese troppo dipendente da fossili, serve Piano” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Franzolini (FenealUil): “A congresso per costruire” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al Video news Video News Franzolini (FenealUil): “A congresso per costruire” Video News DIGITAL MARKETS ACT, NESCI (FDI): “ATTUARE IL REGOLAMENTO: TUTELE A CONSUMATORI E PMI” Video News PMI e finanza sostenibile: accordo istituzionale per valorizzare dati ESG e facilitare accesso al