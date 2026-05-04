Turni diurni e notturni per allattarla: i carabinieri salvano una rara puledra toscana

RADICONDOLI – Nella riserva naturale statale di ‘Cornocchia’, situata nel territorio comunale di Radicondoli in provincia di Siena, si festeggia una nuova nascita di grande rilevanza per il patrimonio genetico toscano. È venuta alla luce Verbena del Cornocchino, la prima puledra dell’anno appartenente alla razza del Cavallino di Monterufoli.

I primi giorni di vita dell’animale sono stati però segnati da una grave criticità. La madre naturale ha infatti rifiutato la piccola, imponendo un intervento immediato per garantirne la sopravvivenza. Il personale dei carabinieri forestali si è subito mobilitato, organizzando turni serrati: giorno e notte, con cadenza di due ore, gli operatori si sono alternati per nutrire artificialmente la puledra. La svolta per il benessere dell’animale è arrivata poco dopo grazie all’intervento di un’altra cavalla, che ha assunto il ruolo di ‘balia’ accogliendo, accudendo e allattando l’esemplare neonato.

Attualmente Verbena è fuori pericolo e trascorre le sue giornate all’aria aperta. Nel mese di maggio, all’interno del Centro di selezione equestre, l’animale si integrerà nel branco insieme agli altri cuccioli attesi per quel periodo.

L’episodio si inquadra nelle attività di tutela e valorizzazione portate avanti dal Reparto carabinieri biodiversità di Siena, sotto il comando del tenente colonnello Alessio Brogi. L’obiettivo primario di queste operazioni è la salvaguardia di specie autoctone a forte rischio estinzione. Il Cavallino di Monterufoli rappresenta un tassello fondamentale in questo senso: si tratta di un animale rustico, noto per la sua resistenza e per l’indole docile, storicamente allevato fin dall’Ottocento nelle zone rurali pisane. Attraverso i programmi di recupero promossi dall’Arma, la popolazione di questa razza sta registrando una crescita lenta ma costante.

Per sostenere concretamente la conservazione della specie, è previsto anche il coinvolgimento diretto dei cittadini. Chi desidera acquisire uno di questi esemplari può infatti partecipare alle aste ufficiali pubblicate sul portale istituzionale www.carabinieri.it. In alternativa, per i cavalli considerati riformati, è possibile ottenere l’assegnazione a titolo gratuito presentando un’apposita richiesta formale al reparto competente.