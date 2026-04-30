La Route 66 compie 100 anni, il mito americano che ha inventato il viaggio on the road

(Adnkronos) – Compie 100 anni la Route 66, sicuramente la strada più iconica d’America e simbolo universale per tutti noi del viaggio on the road. Un secolo dopo la sua inaugurazione, la “Mother Road” continua a rappresentare un immaginario collettivo fatto di libertà, scoperta e cultura pop, capace di attraversare intere generazioni e confini geografici.

La Route 66 nasce nel lontano 1926 per collegare le città di Chicago e Los Angeles, la Route 66 si sviluppa per quasi 4.000 chilometri attraversando ben otto Stati americani. Più che una semplice arteria stradale, è stata fin da subito un’infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e sociale degli Stati Uniti, favorendo a quei tempi il commercio, la mobilità interna e l’integrazione tra aree urbane e rurali.

Durante la Grande Depressione migliaia di famiglie la percorsero in cerca di nuove opportunità verso Ovest

Subito dopo la seconda guerra mondiale, la Route 66 diventa il cuore pulsante della cultura americana con la nascita dei primi Motel, diner, stazioni di servizio e insegne al neon che si identificano in foto iconiche con un’estetica riconoscibile, alimentata dalla musica, dal cinema e dalla letteratura moderna.

La progressiva dismissione della Route 66 inizia pero’ negli anni ’50, quando gli Stati Uniti avviano un massiccio programma di modernizzazione della rete viaria con la creazione del sistema delle Interstate Highway System. La Route 66 viene quindi praticamente dismessa fino al 1985.

A partire dagli anni ’90, comunità locali, associazioni e istituzioni avviano programmi di tutela e valorizzazione, trasformando la Route 66 in un prodotto turistico ben strutturato. Il riconoscimento di diversi tratti come “Historic Route 66” e l’intervento del National Park Service consolidano ulteriormente questa transizione da infrastruttura funzionale a vero asset culturale ed economico del paese america.

A cento anni dalla sua nascita, possiamo dire che la Route 66 continua ad essere molto più di una strada, rappresenta un patrimonio culturale, un racconto collettivo e una forte leva turistica che unisce passato e presente della storia americana.

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