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Harley-Davidson e Jeep, partnership europea 2026

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Harley-Davidson e Jeep annunciano una partnership europea per il 2026, unendo due marchi iconici accomunati da valori condivisi come libertà, avventura ed esplorazione. La collaborazione prenderà ufficialmente il via in occasione dell’European Spring Rally di Senigallia, in programma dal 30 aprile al 3 maggio. 

L’iniziativa rappresenta un nuovo capitolo di una relazione già avviata nel 2014 e si inserisce in una strategia di rafforzamento delle rispettive community. I membri dell’Harley Owners Group (H.O.G.) e gli appassionati Jeep si ritrovano infatti da anni in eventi che aggregano decine di migliaia di partecipanti in tutta Europa, creando un vero ecosistema basato su passione per la meccanica e cultura del viaggio. 

L’obiettivo è estendere il valore della collaborazione oltre il perimetro fisico degli eventi e rafforzando il posizionamento dei due marchi a livello nazionale. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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