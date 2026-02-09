Futuro Nazionale al via dalla Toscana: ecco il partito di Roberto Vannacci

Futuro Nazionale al via dalla Toscana.
E’ partito da Querceta, provincia di Lucca, il nuovo partito di Roberto Vannacci.
“L’unica novità politica degli ultimi 10 anni che riaccende speranza e fiducia“, lo definisce via social il generale europarlamentare ex vice di Salvini che, dopo l’addio alla Lega, ha registrato dal notaio statuto di Futuro Nazionale.
Tanta Toscana nel Futuro Nazionale che dalla Toscana parte con Vannacci, che vive a Viareggio, protagonista del nuovo partito al via da Querceta.
Dal deputato pisano Edoardo Ziello che, dopo aver annunciato l’addio alla Lega nei giorni scorsi, debutta nel gruppo misto alla Camera dei Deputati.
A Massimiliano Simoni, unico consigliere regionale eletto con la Lega in Toscana alle regionali 2025, con Vannacci responsabile per la Lega di quella campagna elettorale.
Lega Salvini che in Consiglio regionale Toscana sparirà con il passaggio in gruppo misto di Simoni, coordinatore nazionale del neo partito di Vannacci.
A Cristiano Romani, di Arezzo, vicepresidente nazionale ‘Il mondo al contrario’.
“Orgoglio. Emozione. Esserci,in questo momento storico, è stata una delle mie più belle emozioni della mia vita. Grazie Generale Roberto Vannacci per avermi fatto vivere questa giornata straordinaria e indimenticabile”, posta Romani.
Ad Annamaria Frigo, consigliera comunale Bagni di Lucca, candidata sindaca FdI amministrative 2022, quindi approdata alla Lega. E’ Frigo la responsabile nazionale tesseramento del neonato Futuro Nazionale di Vannacci.
Firmatario anche il deputato Rossano Sasso, che con Ziello ha lasciato Lega Salvini per approdare al gruppo misto alla Camera.