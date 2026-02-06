Ziello lascia Lega e Salvini e segue Vannacci: “Mi dimetto da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani”

PISA – Il deputato pisano Edoardo Ziello lascia la Lega guidata da Matteo Salvini e segue Roberto Vannacci e il suo Futuro Nazionale.

L’annuncio di Ziello via social pochi giorni dopo il divorzio tra Roberto Vannacci, generale europarlamentare ormai ex numero due della Lega, e il vicepremier leader Lega Matteo Salvini. All’indomani di un emendamento del deputato toscano ancora con la Lega con richiesta di stop invio alle armi in Ucraina.

Ziello alla Camera dei Deputati approda al gruppo misto.

Intanto Futuro Nazionale, marchio depositato da Vannacci ad Euipo, Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, risulta a oggi, si legge sul sito web di Euipo, “Domanda oggetto di opposizione“.

Nazione Futura, presidente Francesco Giubilei, nei giorni scorsi ha annunciato di aver depositato a Euipo atto di opposizione.

L’annuncio via social di Edoardo Ziello: “Il capogruppo della Lega, Molinari, ha dichiarato che il mio emendamento al DL Ucraina, volto ad interrompere gli invii di forniture militari, a favore dell’esercito di Zelensky, non rappresenta, in alcun modo, la linea del partito.

Inoltre, l’ex ministro del turismo della Lega, Massimo Garavaglia, ha aggiunto che, presentando un emendamento con tale contenuto, mi sarei “autoescluso” dal partito, andando, addirittura, ad ipotizzare un periodo di espiazione da tale ‘grave peccato’ da scontare “sui ceci”.

In tutto questo, il segretario del partito, Salvini, non ha battuto ciglio, dimostrando, ancora una volta, che la sua presunta contrarietà all’invio di armamenti a Kiev sia solo una terribile messinscena volta, esclusivamente, ad un mero calcolo elettorale, ma gli italiani non hanno l’anello al naso”.

Prosegue Ziello: “Purtroppo, negli ultimi tempi ho visto l’assenza totale di una linea politica univoca. Delle volte vengono impiegati i manifesti per un ‘Centrodestra liberale’ morbido sulla sicurezza e aperto alla comunità LGBT come vorrebbero Zaia e Siri, altre volte si usano i temi del generale, Roberto Vannacci, per dare l’impressione di essere duri sulla sicurezza e conservatori sulla famiglia. Un po’ come fosse un menu ‘à la carte’. Il partito con questo schema intercambiabile assume sempre di più le sembianze di un Giano Bifronte che non riesce ad essere più credibile visto che è diventato tutto e il contrario di tutto”.

Poi Ziello: “Interpreto la politica come azione e servizio da garantire in una cornice di coerenza e verità. Binomio che non vedo più presente nella Lega Salvini Premier.

Per tutti questi motivi sono costretto a dimettermi da un partito che continua a tradire la fiducia degli italiani e di aderire a Futuro Nazionale. Un progetto di destra seria e vitale che non vuole far tornare la sinistra al governo”.