Divorzio Vannacci-Salvini: Lega fuori da Consiglio regionale Toscana. Simoni con Futuro nazionale

La sua foto con il simbolo ‘Futuro nazionale’ Massimiliano Simoni l’ha postata via social subito dopo l’annuncio di addio di Roberto Vannacci alla Lega e al leader nonché vicepremier Matteo Salvini: “Andiamo avanti…Futuro Nazionale”, scrive ripostando l’annuncio del generale europarlamentare.

Scontato che Simoni, fedelissimo dell’ormai ex vice di Salvini in Lega, livornese di nascita e residente nella Versilia in cui vive Vannacci, seguirà Roberto Vannacci. “Io sto con Vannacci“, ha ribadito a ‘Monitor Italia’, trasmissione di Noi Tv. E dunque pare scontato un futuro passaggio dalla Lega Salvini in gruppo misto.

Ed essendo Simoni l’unico consigliere regionale eletto con la Lega lo scorso ottobre, la Lega di Salvini, in Toscana capitanata dal commissario Andrea Crippa, deputato, dal Consiglio regionale in Toscana sparirà.

Un Crippa che da vicesegretario Lega si era fatto da parte per Vannacci numero due di Salvini.

Con Salvini che, il giorno dopo il divorzio con Vannacci, ribadisce: “Capitolo chiuso, la Lega c’era prima, c’è, più forte”.

Unico consigliere regionale eletto Simoni, con listino bloccato, in una kermesse elettorale 2025 di cui in Toscana è stato responsabile proprio Vannacci ottenendo appena poco più del 4%.

Non il più votato Simoni per la Lega in Consiglio regionale, la più votata era stata la consigliera regionale uscente Elena Meini che la Lega, con disaccordo di Vannacci, aveva indicato candidata presidente sul tavolo del centrodestra.

Meini via social il giorno dopo l’addio di Vannacci: “Mi sono presa 24 ore prima di commentare l’abbandono della Lega da parte di Roberto Vannacci. Perché, più di chiunque altro, ho pagato politicamente e umanamente l’arrivo di quest’uomo e le scelte che ne sono seguite. D’istinto avrei potuto dire molto.

Ma la rabbia non è mai una buona consigliera. La politica, per me, non è un palcoscenico personale. È militanza. È territorio. È lavoro quotidiano. È comunità.

Io sto con Matteo Salvini.

Sto con la Lega dei principi, dei valori, della coerenza.

La Lega fatta di sezioni aperte, gazebo sotto la pioggia, amministratori che non mollano e militanti che ci mettono la faccia.