Cena Lega sold out con Vannacci e Salvini: consiglieri regionali toscani assenti

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Tutti a cena col generale europarlamentare Roberto Vannacci, neo vicesegretario Lega, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, insieme al leader Lega, il vicepremier Matteo Salvini. Cena sold out, oltre 750 persone, organizzata da ‘Il mondo al contrario’, vicepresidente nazionale Cristiano Romani.

Tutti a cena con Vannacci e Salvini tranne i consiglieri regionali leghisti toscani, compresa Elena Meini, candidata governatrice Lega sul tavolo del centrodestra per le elezioni regionali in Toscana, e Susanna Ceccardi, europarlamentare di Cascina come Meini.

Candidatura di Meini rispetto alla quale il generale Vannacci aveva espresso il suo disaccordo, puntando il dito verso Luca Baroncini, segretario Lega Toscana.

Baroncini presente alla serata con Vannacci e Salvini a Firenze. Presenti anche parlamentari leghisti toscani, a partire dal deputato pisano Ziello e dal senatore livornese Potenti.

Per quanto riguarda gli assenti, non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali

Vannacci con t-shirt con scritta ‘Referendum est delendum‘.

Salvini rispetto agli assenti a cena smorza eventuali polemiche: “Ci sono consiglieri regionali che hanno il compleanno dei figli. Se c’è gente che ha altri impegni non vedo dove sia il problema”.

E Vannacci: “Questo è un esempio che non facciamo cene coatte. Sono tutti invitati ma quelli che hanno precedenti impegni o altre cose da fare fanno parte della squadra ma non sono obbligati a venire alla cena”.

Salvini sul ruolo di Vannacci alle elezioni regionali in Toscana: “In toscana avrà un ruolo centrale. C’è il segretario Baroncini con cui mi confronto quotidianamente però serve una figura di riferimento per la campagna elettorale. Ed Elena Meini è una delle migliori consigliere regionali che abbiamo in Toscana”.

Quindi sul candidato presidente di centrodestra non ancora ufficializzato: “A me interessa che il candidato del centrodestra per le regionali ci sia molto presto, non solo in Toscana ma in tutte le regioni al voto, dalla Puglia, alla Campania, al Veneto. Nelle Marche c’è il governatore uscente di Fdi e squadra che ha ben governato non si cambia. Noi siamo pronti a tenere unito il centrodestra ovunque, con le persone migliori“.

Poi il vicepremier leader Lega: “Roberto Vannacci è un valore aggiunto, in questi due anni quasi che ci conosciamo si sono inventate le polemiche più varie ed eventuali. Siamo qua, siamo più forti, siamo coesi, siamo in crescita. La battaglia in Toscana è difficile ma 10 anni fa pensare che la Lega e il centrodestra avrebbero avuto sindaci o assessori a Pisa, a Siena, ad Arezzo, a Massa, Lucca, Pistoia, Grosseto sarebbe stato semplicemente impensabile. Ovviamente c’è il tema a Firenze. Penso che a Bruxelles Vannacci non si stia annoiando. E’ chiaro che lo vorrebbero candidato in Puglia, in Veneto, a casa sua. Non penso si candiderà né a casa sua né in Puglia né in Veneto. Sarà protagonista in Italia perché è il vicesegretario del partito. In Toscana avrà un ruolo ovviamente centrale”.

Sul referendum Salvini: “Sul referendum l’ho già detto: ho due figli che mi vedono poco, quel weekend mi vedranno un po’ di più”.

Parlando del quesito referendario sulla cittadinanza, Salvini: “Faccio una riflessione numerica. L’Italia è oggi il paese europeo che concede più cittadinanze: più della Francia, più della Germania, più della Spagna, più di 200mila all’anno. Quindi, fossimo gli ultimi, uno potrebbe dire che c’è qualcosa da rivedere. Già oggi con la normativa vigente siamo quelli che ne danno di più e aprono di più le porte. Ecco, fra aprire le porte e un’invasione incondizionata, penso che una via di mezzo sia dovuta”.

Quindi: “La Lega adesso con meno voti in Europa e in Italia è più influente in Europa e in Italia. A me interessa condizionare. Il ministro dell’Economia è della Lega, e non lo avevamo mai avuto nella storia della Lega in 40 anni ed è il miglior ministro dell’economia al mondo. Oggi lo spread è sceso sotto quota 100, la borsa è ai massimi, siamo al massimo dei posti di lavoro creati, non è solo merito della Lega, ovviamente, ma è anche merito della Lega”.